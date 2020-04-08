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Doktor ve hemşirenin çantasını çalan hırsız kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2020 11:09 | Son Güncelleme

Koronavirüse karşı sağlık çalışanları zor şartlarda çalışmaya devam ediyorlar. Fakat vicdansız bir hırsız ise Kartal’da bir hastanede çalışan doktor, hemşire, güvenlik görevlisinin çanta ve cüzdanlarını çaldı. Vicdansız hırsız polis tarafında yakalanırken hırsızlık anları kameraya yansıdı.

Koronavirüse karşı sağlık çalışanları canla başla mücadele ederken vicdansız bir hırsız ise bu durumu fırsat bildi.

Kartal’da bir hastaneye giren Engin K. (31) isimli şahıs, doktor Burcu A.(27) ve hemşire Seren Y.(20)’ye ait sırt çantalarını, özel güvenlik olarak görev yapan Dilek E.(31) İle temizlik görevlisi Sevilay E.(41)’nin cüzdanlarını çaldı. Olay ile çalışma yapan polis, Engin K.’yı hastane bahçesinde çaldığı eşyalar ile birlikte yakaladı. Kasten Yaralama” suçundan 1 adet kaydı bulunduğu belirlenen Engin K. isimli şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Hırsızın sağlık çalışanlarının çanta ve cüzdanlarını çaldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahıs hastanedeki çalışanların çanta ve cüzdanlarını çalıyor.

(İHA)

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