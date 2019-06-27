Doktor ve öğretmenin dövüldüğü davada, son tutuklu sanık da tahliye oldu

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bornova ilçesinde, Yunus Emre Aile Sağlık Merkezi'nde, hastayı görmeden ilaç yazamayacağını söyleyen Doktor Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu ile onu korumak isteyen, öğretmen Ali Türk’ün darbedilmesi ilgili bugün görülen ikinci duruşmada tutuklu Mürşit Yılmaz tahliye oldu. 2 kişinin de ilk duruşmada tahliye olduğu davada tutuklu sanık kalmadı.

Olay, 29 Mart Cuma günü saat 16.00 sıralarında Mevlana Mahallesi, 29 No'lu Yunus Emre Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. Dr. Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu'na başvuran B.K. isimli kadın iddiaya göre, hasta olduğunu söylediği eşi için ilaç yazdırmak istedi. Dr. Yoğurtçuoğlu, hastayı görmeden ilaç yazmasının hukuken mümkün olmadığını söyledi. Bunun üzerine kadın, hakaretler yağdırarak odadan çıktı.

Bir süre sonra sağlık merkezine gelen Güler Yılmaz’ın eşi Mürşit Yılmaz, doktora saldırarak vurmaya başladı. Mürşit Yılmaz ve yanında bulunan amcasının oğlu Muharrem Yılmaz, sağlık merkezindekilerin ve çevredeki lokanta ile eczanede çalışanların müdahalesiyle önlendi. Bu sırada hastanenin önüne gelen kamyonetten inen ve aralarında Mehmet ile Müslüm Yılmaz’ın da olduğu 4 kişilik grubun gelmesiyle Mürşit ve Muharrem Yılmaz, tekrar Yoğurtçuoğlu'na ve esnafa saldırdı. Dr. Yoğurtçuoğlu'nun burnu kırılırken, bu sırada Dr. Elif Çağlayan'ın yanında bulunan eşi sosyal bilgiler öğretmeni Ali Türk'ün de kafatasında zedelenme meydana geldi.