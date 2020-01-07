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  4. Doktor ve özel güvenlikçiyi darbeden sanıklara 8'er yıl hapis istemi 

Doktor ve özel güvenlikçiyi darbeden sanıklara 8'er yıl hapis istemi 

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 11:58 | Son Güncelleme

SAMSUN'da, 2 yıl önce, özel hastanenin acil servisinde görevli doktor A.F.N.'nin yüzüne tekme atıp, hastanedeki özel güvenlik görevlisi T.Y.'yi de darbeden 3 kişi hakkında 8'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

SAMSUN'da, 2 yıl önce, özel hastanenin acil servisinde görevli doktor A.F.N.'nin yüzüne tekme atıp, hastanedeki özel güvenlik görevlisi T.Y.'yi de darbeden 3 kişi hakkında 8'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Samsun Tabip Odası Başkanı Murat Erkan, davayı yakından takip ettiklerini belirterek, "Her gün 30 şiddet vakası yaşanıyor. Vaka sayısı her geçen gün artıyor. Bizim bu davalardaki amacımız, hiçbir suçun cezasız kaymayacağını göstermektir" dedi.
Atakum ilçesindeki Adnan Menderes Bulvarı sahil yolundaki işletmede çıkan kavga sonrası yaralanan ve alkollü oldukları iddia edilen 8 kişilik arkadaş grubu, 17 Haziran 2018 günü tedavi için ilçedeki özel hastaneye gitti. Hastanede olay çıkaran gruptaki G.S., B.S., ve S.S.K. kendilerine müdahale etmek isteyen doktor A.F.N. ile güvenlik görevlisi T.Y.'ye saldırdı. Doktor, yüzüne isabet eden tekmeyle yere düştü. Ardından şüpheliler yere düşen doktora vurmaya devam etti. Güvenlik kameralarının anbean kaydettiği olay sonrası şikayet üzerine gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildiği adliyede adli kontrolle serbest bırakıldı.
8'ER YIL HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI
Olayla ilgili şüpheliler hakkında Samsun 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 'yaralama, hakaret' ve 'görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından toplam 8'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
'TABİP ODASI DAVAYA MÜDAHİL OLUYOR'
Samsun Tabip Odası Başkanı Murat Erkan, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayları nedeniyle açılan pek çok davaya müdahil olduklarını, yaşanan bahse konu davaya müdahil olacaklarını söyledi. Davanın takipçisi olacaklarını kaydeden Erkan, "Bu davaların bazıları sonuçlandı bazıları ise devam ediyor. Özellikle fiziksel şiddet olan olaylarda hapis cezasına dönük sonuçlar alabiliyoruz. Hakaret davaları ise genellikle para cezasına çevrilen sonuçlara dönük oluyor. Bizim buradaki amacımız vatandaş ceza alsın değil. Bu cezaların üzerinden hekime ve sağlık çalışanlarına yapılan bu şiddetin bir karşılığının olduğunu göstermek istiyoruz. Uygulanan şiddetin cezası olduğunu, kimsenin elini kolunu sallayarak dolaşamayacağını görsün istedik. Eğer vatandaşların bir şikayetleri veya bir sorunları varsa bunları yetkili mercilere medeni bir şekilde iletmesini ve hakkını bu şekilde aramasını temenni ediyoruz" diye konuştu.
'GÜNDE 30 BEYAZ KOD VERİLİYOR'
Sağlık Bakanlığı?nın açıkladığı en son verilere göre her gün sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarında uygulanan 30 'beyaz kod' verildiğini belirten Erkan "Resmi kayıtlara girmiş her gün 30 şiddet vakası yaşanıyor. Bu sayı her geçen gün artıyor. Bizim bu davalardaki amacımız hiçbir suçun cezasız kaymayacağını göstermektir. Samsun?da Aile Sağlığı Merkezlerinde ve bildiğimiz büyük hastanelerde şiddet vakaları yaşanıyor" dedi.
'YETKİLİ KURUMLAR GEREKENİ YAPACAKTIR'
Kentte 3 yıl önce devlet hastanesinde bu tür saldırı olayının da yaşandığını anlatarak, "Biz ne dersek diyelim bu olayla ilgili yetkili kurumlar gerekeni yapacaktır. Olay ile ilgili yargılama süreci devam ediyor. 2017 yılında Samsun Gazi Devlet Hastanesi?nde psikiyatri bölümünde de görevli Uzm. Dr. S.O. isimli arkadaşımız, randevusuz bir hasta tarafından odasında alıkoyması ve daha sonrasında ise darbedilmesi olayını yaşamıştık. Bu olay ile ilgili doktorumuzu darbeden A.K. isimli şahsa mahkemece 1 yıl 8 ay hapis cezası ile 2 bin 240 TL para cezası verildi" diye konuştu.
Erkan, Türk Tabipleri Birliği olarak Türk Ceza Kanunu'na ilave getirilmesini talep ettiği ettikleri madde ile hekime yönelik fiziksel şiddet durumunda cezaların iki katına çıkarılmasını talep ettiklerini ancak henüz somut bir adım atılmadığını da sözlerine ekledi.

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