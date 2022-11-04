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Doktora başvurun! Tehlikeli kanserin özellikle sabahları görülen 'Yıkıcı' belirtileri

04.11.2022 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanser tüm hayatı etkisi altına alan ölüme sebep olabilen tehlikeli hastalıklar arasında üst sırada yer alıyor. Değişen yaşam koşulları kanser vakalarının artmasına sebep oluyor. Uzmanlar kanserin tehlikeli etkilerini azaltmak için erken teşhis etmenin hayati önemi olduğunu vurguluyor. Kanserin bazı belirtileri var ki genellikle sabahları görülüyor. Bu belirtileri sürekli olarak görüyorsanız mutlaka doktora başvurmanız gerekiyor.

Doktora başvurun! Tehlikeli kanserin özellikle sabahları görülen 'Yıkıcı' belirtileri

Kanser nedeniyle her yıl milyonlarca insan hayatını kaybediyor. Kanserin türlerine göre belirtileri değişiklik gösterse de bazı belirtiler birçok tehlikeli kanser türünün ortak noktası olabiliyor. Hızla gelişen ve yayılabilen kanseri erken teşhis etmek için kanser belirtilerine karşı bilinçli olmak gerekiyor.

SABAHLARI GÖRÜLEN 3 TEMEL BELİRTİ VAR

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Çeşitli sağlık kuruluşların verilerine göre kanser günün erken saatlerinde üç belirti gösteriyor. “Yorgunluk kanserli kişilerde çok yaygındır, en zahmetli semptom olabilir.
Pek çok insan bunun hepsinin en yıkıcı yan etkisi olduğunu söylüyor. Kansere bağlı yorgunluk sizi fiziksel, duygusal ve zihinsel olarak etkileyebilir.”

KANSER BESİN DEPOLARINI TÜKETİYOR

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Kanserde yorgunluk, çoğunlukla kanser hücrelerinin büyümek ve ilerlemek için vücudun besin depolarını tüketmesinin sonucudur. Bu besin hırsızlığı, vücudun kendini yenilemek için ihtiyaç duyduğu şeye artık sahip olmadığı ve onu aşırı derecede yorduğu anlamına gelir.

TÜM KANSER TÜRLERİNİN YAYGIN BELİRTİSİ

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Kanser Merkezine göre, bu hastalıklar kemik iliğinden kaynaklandığından, kan kanserlerinde yorgunluk daha belirgin olabilir. Kemik iliği, vücudun farklı bölgelerine oksijen taşıyan kırmızı kan hücrelerinin üretilmesinden sorumlu olduğu için kanser şiddetinin hayati bir belirleyicisidir. Bununla birlikte, yorgunluk kan kanserlerinde daha belirgin olsa da, tüm kanser türlerinde görülen yaygın bir rahatsızlıktır.

SABAHLARI GÖRÜLEN MİDE BULANTISINA DİKKAT

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Bu aynı zamanda beyin tümörlerinin, karaciğer tümörlerinin ve mide-bağırsak tümörlerinin bir özelliği olan mide bulantısı için de geçerlidir. Kanser Konseyi şöyle açıklıyor: “İlerlemiş kansere sahip kişiler genellikle hasta hissetme veya hasta olma konusunda sorunlar yaşarlar. "Buna kemoterapi veya radyasyon tedavisi, kanser büyümesi, bağırsak tıkanıklığı veya kanserin yeri neden olabilir." Aslında, ilerlemiş kanserli her 10 kişiden yedisinde bulantı ve kusma var, bu da bunu çok yaygın bir işaret yapıyor.

BAŞ AĞRILARI ŞİDDETLİ VE UZUN SÜRELİYSE DOKTORA BAŞVURUN

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Sabahları ilk mide bulantısı, özellikle meme kanseri durumunda, genellikle hastalığın yayıldığının açık bir göstergesi olarak yorumlanır. Meme Kanseri Now açıklıyor: “Meme kanserinin beyne yayılmış olabileceğine dair işaretler arasında mide bulantısı ve sabahları uyanırken hasta olmak sayılabilir.” Brain Tumor Research'e göre bu, bazı beyin tümörü semptomları için de geçerli olabilir. Sağlık kuruluşu şunu belirtiyor: "Baş ağrıları beyin tümörünün ana semptomlarından biridir, ancak elbette baş ağrısının birçok nedeni olabilir." Bir beyin tümörünün neden olduğu baş ağrıları, şiddetli ve kalıcı olmak da dahil olmak üzere birkaç özel özelliğe sahip olabilir.

ERKEN TEŞHİS İÇİN DOKTORA BAŞVURUN

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Sağlık kuruluşu, birkaç gün içinde kötüleşebileceklerini veya belki "sabahları daha da kötüleşebileceklerini" ekliyor. Kanser semptomlarının tam olarak tanımlanmamasına rağmen, altta yatan bir maligniteye işaret etmeleri durumunda şüpheli bedensel değişiklikleri gözden kaçırmamak önemlidir. Sabahları görülen belirtileri sıklıkla yaşıyorsanız doktora başvurabilirsiniz. Bunun hayat kurtarıcı etkileri olabilir.

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