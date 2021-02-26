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Doktora beddualı rüşvet

26.02.2021 09:30 | Son Güncelleme:
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Doktora beddualı rüşvet

Adana merkezli 11 ilde nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan 46 şüpheliden aralarında doktor ve eczacıların da olduğu 18 kişi tutuklanırken, doktorlara rüşvet veren bir kişinin gönderdiği havalenin açıklama kısmına “zehir zıkkım olsun” ve “zıkkımın kökünü ye” yazdığı öğrenildi.Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 19 Şubat’ta Adana merkezli İstanbul, Bursa, Ankara, Kayseri, Antalya, Osmaniye, Gaziantep, Diyarbakır, Şırnak ve Van’da aralarında 4 doktor, 9 eczacı, 2 biyolog, 13 eczane ile ilaç firması çalışanlarının da bulunduğu 46 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.

Adana merkezli 11 ilde nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan 46 şüpheliden aralarında doktor ve eczacıların da olduğu 18 kişi tutuklanırken, doktorlara rüşvet veren bir kişinin gönderdiği havalenin açıklama kısmına “zehir zıkkım olsun” ve “zıkkımın kökünü ye” yazdığı öğrenildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 19 Şubat’ta Adana merkezli İstanbul, Bursa, Ankara, Kayseri, Antalya, Osmaniye, Gaziantep, Diyarbakır, Şırnak ve Van’da aralarında 4 doktor, 9 eczacı, 2 biyolog, 13 eczane ile ilaç firması çalışanlarının da bulunduğu 46 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 46 şüpheli de gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların, Suriye uyruklu kişiler adına muayene edilmeden reçeteler düzenlendiği, hastanelerde hastalar için kullanılması gereken kanser ve organ nakli ilaçlarının kullanılmış gibi gösterilip Azerbaycan, Suriye, İran ve Irak’a gönderildiği, yeşil reçeteye tabi uyuşturucu içerikli ilaçların reçetesiz satılarak uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülmüştü.
Şüphelilerin adreslerinde, ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, kuru sıkı tabanca, 223 mermi, 36 bin 240 dolar, 230 avro, 17 bin 950 lira, çok sayıda ilaç, Suriye uyruklu kişilere ait kimlik fotokopileri ile dijital materyaller ele geçirilmişti. Ayrıca, şüphelilerin 12 milyon 523 bin 111 lira haksız kazanç temin ettikleri ileri sürülmüştü. Savcılıkça sorgulanan şüphelilerden 1’i daha serbest bırakıldı, nöbetçi mahkemeye çıkarılan biyologlar İ.E, V.T, doktorlar Z.K, M.D, İ.K, eczacılar M.N.Ö, Ş.E ve Y.Ç. ile C.E, M.K, N.O, M.Ö, E.Z, İ.S, Y.Ü, A.A, K.E. ve İran uyruklu N.K. tutuklandı. 18 zanlı ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Üç ayda 1 milyon liralık ilaç yazdılar
Soruşturma kapsamında doktor ve eczacılar arasındaki rüşvet çarkı da ortaya çıktı. Olaya karıştığı öne sürülen iki doktorun 3 ayda 1 milyon liralık ilaç yazdığı öğrenildi. Ayrıca doktorların tek bir reçetede bir arada olmaması gereken ilaçları yazdığı da öğrenildi. Doktorların Suriyelileri hiç görmeden ilaç yazdığı midesi ağrıyan bir kişiye aynı zamanda böbrek yetmezliği ilacı da yazıldığı belirlendi.
Eczacının doktora rüşveti de banka hesabına havale ederek gönderdiği bunu yaparken de havalenin açıklama kısmına “zehir zıkkım olsun” ve “zıkkımın kökünü ye” gibi ifadeler yazdığı öğrenildi. Ayrıca şüpheli eczacılardan birinin, doktorlardan birine özel araç tahsis ettiği, yine eczacının doktorunun sekreterinin maaşını ödediği öğrenildi.

Doktora beddualı rüşvet

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