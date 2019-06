Doktora “Eşek gibi gelip reçetemizi yazacaksın” diyen kadına mahkemeden kötü haber

Çocuğunu getirdiği acil servisteki nöbetçi doktora “Eşek gibi gelip yazacaksın reçetemizi” diyen kadın, “Hakaret” ve “Basit tehdit” suçlamalarıyla yargılandığı davada 7 bin 580 TL adli para cezasına çarptırıldı.

28 Ağustos 2018’de meydana gelen olayda, Y.Ç. (33) isimli kadın iddialara göre, gece saat 02.00 sıralarında vücudunun bazı yerlerinde döküntüler oluşan ve ateşlenen 2 yaşındaki kızını 9 Eylül Üniversite Hastanesi acil servisine götürdü. Küçük çocuğun muayenesini gerçekleştiren E.T. (26) isimli doktor ise durumun aciliyeti olmadığını belirterek, gündüz saatlerinde dermatoloji bölümüne başvurmaları gerektiğini söyledi. Bunun üzerine doktor E.T.’ye hitaben “Bunun gibilerinin ağzını burnunu kıracaksın” diyen Y.Ç. isimli kadın, “Eşek gibi gelip yazacaksın reçetemizi” dedikten sonra reçetesini de alıp hastaneyi terk etti. Bunun üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan E.T., kendisini tehdit eden ve hakarette bulunan kadından şikayetçi oldu.

İzmir 21. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından “Hakaret” ve Basit tehdit” suçlarından hakkında kamu davası açılan Y.Ç. isimli kadın, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini söyledi. Çocuğunun aniden ateşlenip, vücudundan döküntüler çıktığını ve bunun için telaşlandığını söyleyen Y.Ç., “Acil servis tenhaydı. Sadece E.T. isimli doktor vardı. Teşhis koyamadığı için başka bir doktor çağırdı. Suçiçeği veya el ayak hastalığı olabileceğini söylediler. Daha önce çocuğumum vücudunda kabartılar çıktığını ve uzman doktorun teşhis koyduğunu söyleyip bizi uzman doktora yönlendirmelerini istedim. Uzman doktora sevk etmeyince ısrarcı oldum” dedi.

Doktorların çocuğuna doğru düzgün teşhis koymadan ilaç verip göndermek istediklerini savunan Y.Ç., “E.T. isimli doktor gülmeye başladı. Erkek olan doktor ise ‘Beğenmiyorsanız başka hastaneye gidin’ dedi. E.T.’ye ‘Bana öyle sırıtamazsınız’ dedim. Ben böyle deyince ilacı yazmayacağını söyledi. Ben de ‘Ne demek yazmıyorum? Benim verdiğim vergilerle senin maaşın ödeniyor’ dedim. Bana ‘Maaşımı sen mi ödüyorsun?’ diyerek güldü ve çekip gitti. Sonra diğer doktor reçeteyi yazıp verdi. Hastaneden çıkarken ‘Bu nasıl düzen, bu nasıl işleyiş?’ diye kendi kendime söylendim” diye konuştu.