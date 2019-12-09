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Doktora kafa atan saldırgan yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 15:31 | Son Güncelleme

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, ehliyet için sağlık raporu almaya gittiği, 6 No'lu Aile Sağlık Merkezi'nde (ASM), kaydının başka bir ASM'de olması nedeniyle rapor vermeyeceğini söyleyen Doktor Ali Erhan Kiriş'e küfür edip, kafa atan saldırgan Adana'da yakalandı.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, ehliyet için sağlık raporu almaya gittiği, 6 No'lu Aile Sağlık Merkezi'nde (ASM), kaydının başka bir ASM'de olması nedeniyle rapor vermeyeceğini söyleyen Doktor Ali Erhan Kiriş'e küfür edip, kafa atan saldırgan Adana'da yakalandı. Şüphelinin polisteki ifadesinde, Bir anda sinirlendim ve ne yaptığımı bilemeyecek hale geldim, çok pişmanım dediği öğrenildi.
Olay, geçen 7 Kasım günü Gaziemir 6 No'lu ASM'de yaşandı. Doktor Ali Erhan Kiriş, ehliyet için sağlık raporu almak istediğini söyleyen bir erkeğe, kaydının başka bir ASM'de olması nedeniyle rapor veremeyeceğini söyledi. Bunun üzerine, başka bir doktorun odasına giren şüpheli, durumu iletti. Bir kez daha olumsuz yanıt alan şüpheli, yeniden Kiriş'in odasına girip, küfürler etti. Kiriş'in Neden küfür ediyorsun diyerek, tepki göstermesi üzerine de doktora kafa attı. Doktoru darp ettikten sonra koşarak kaçtı. Doktor Ali Erhan Kiriş ise karakola giderek şikayetçi oldu.
GÜVENLİK KAMERALARI KAYDETMİŞTİ
Saldırı, sağlık ocağındaki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, saat 15.09'da doktor Ali Erhan Kiriş'in odasına giren kişinin kısa süre sonra odadan çıktığı, saat 15.12'de bir kez daha geldiği görülüyor. Kiriş'in, odadan ayrılan kişinin peşinden gidip neden küfrettiğini sorduğu, sonrasında darp edildiği yer alıyor. Doktor Ali Erhan Kiriş, Odama geldi ve ehliyet için sağlık raporu almak istediğini söyledi. Ben de hangi ASM'ye kayıtlı olduğunu sordum. Buraya kayıtlı olmadığını söyledi. Ben de bunun üzerine raporu vermeyeceğimi söyledim. Daha sonra odadan ayrıldı, kısa süre sonra tekrar geldi ve malum olay yaşandı. Bunlar daha önce tattığım duygular değil, o yüzden değişik hissettim. Elmacık kemiğime doğru kafa attı ve gözümün altı morardı. Umarım bir daha böyle bir olay yaşanmaz. İzmir Tabip Odası ve Aile Hekimleri Derneği'ne benimle ilgilendikleri için çok teşekkür ediyorum dedi.
Söz konusu şüpheli, geçen Cumartesi günü Adana'da yakalandı. Emniyete götürülen saldırganın ilk ifadesinde, Bir anda sinirlendim ve ne yaptığımı bilemeyecek hale geldim, çok pişmanım dediği öğrenildi.

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