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Doktora kaldırım taşıyla saldırmak istemiş ancak serbest bırakılmıştı! İkinci kez acili bastı, bu kez tutuklandı

31.07.2022 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

28 Temmuz'da Şanlıurfa'da yaşanan olayda iddiaya göre, Ali K. adlı şahıs Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Dr. Sezer Eşfer'e "Bana bakacaksınız" deyip kaldırım taşı ile saldırmak istedi. Şahıs gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Serbest kalan Ali K.'nın, daha sonra alkol alıp, ikinci kez aynı hastaneye gidip doktoru ölümle tehdit ettiği öne sürüldü. İtiraz üzerine 2. kez gözaltına alınan A.K, tutuklandı.

Doktora kaldırım taşıyla saldırmak istemiş ancak serbest bırakılmıştı! İkinci kez acili bastı, bu kez tutuklandı

28 Temmuz'da Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre, uyuşturucu kullandığı sırada gözüne yapıştırıcı madde kaçan Ali K., acil servise geldi. Nöbetçi Dr. Sezer Eşfer, gerekli müdahaleyi yaptıktan sonra Ali K.'ye göz doktoruna başvurması gerektiğini söyledi. Duruma öfkelenip, "Bana bakacaksınız" diyen Ali K., acil servis önündeki kaldırım taşını sökerek, doktora saldırmaya kalktı. Hasta yakınlarının araya girmesi ile engellenen Ali K., polislerce gözaltına alınıp, emniyete götürüldü.

BU KEZ ALKOL ALIP, HASTANEYE GİTTİ

İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Ali K., eylemin teşebbüs aşamasında kalması gerekçesiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ali K., daha sonra alkol alıp, ikinci kez aynı hastaneye gitti. Ali K.'nin kendisini ölümle tehdit ettiğini ileri süren Dr. Sezer Eşfer, sosyal medya üzerinden duruma tepki gösterdi.

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BU KEZ YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI

Doktor hakkında koruma kararı verilirken, tepkiye yol açan süreç ile ilgili Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı itirazda bulundu. Daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ali K. hakkında bu kez yakalama kararı çıkartıldı. Polis ekiplerince gözaltına alınan Ali K., savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

İtiraz üzerine ikinci kez gözaltına alınan uyuşturucu madde bağımlısı A.K, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. (DHA)

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