HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Doktora 'karımı ağlatmışsınız' tehdidi! Şehir Hastanesinde şoke eden anlar...

Doktora 'karımı ağlatmışsınız' tehdidi! Şehir Hastanesinde şoke eden anlar...

17.06.2022 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Şehir Hastanesi'nde görevli bir doktoru 'Karımı ağlatmışsınız. Burayı talan ederim' diyerek, doktoru tehdit eden şüpheli uzlaştırmaya gönderildi. Olayın ardından ortaya çıkan detaylar ise şaşkına çevirdi.

Doktora 'karımı ağlatmışsınız' tehdidi! Şehir Hastanesinde şoke eden anlar...

Ankara Şehir Hastanesinde görevli doktor T.Ş.Y.B.'yi, Ukrayna uyruklu eşine kan sonuçları için beklemesi gerektiğini söylediği için "Karımı hüngür hüngür ağlatmışsınız. Burayı talan ederim" diyerek, tehdit eden Mustafa P. hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık 'tehdit' suçunun uzlaşma kapsamında olduğunu belirterek, dosyayı uzlaştırma bürosuna gönderdi.

Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Bölümü’nde görevli doktor T.Ş.Y.B., 1 Ocak'ta Ukrayna uyruklu Y.P.'ye kan sonuçları için beklemesi gerektiğini söylediği için eşi Mustafa P. tarafından tehdit edildiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Şikayetçi doktor Mustafa P.'nin "Karımı hüngür hüngür ağlatmışsınız. Burayı talan ederim" diyerek tehdit savururken cep telefonu ile çekilen görüntüsünü de delil olarak sundu.

Olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı. Savcılık tarafından, tehdit suçunun uzlaştırma kapsamında olması nedeniyle 'Uzlaştırma Bürosuna Gönderme Kararı' düzenlendi.

Kararda ifadesine yer verilen doktor T.Ş.Y.B., hastanın kan sonuçlarını öğleden sonra poliklinik şefi ile değerlendirip kendisine söyleyeceğini söylemesi üzerine, "Ne biçim iş yapıyorsunuz? Beni bekletemezsin. Bana bakmak zorundasın" şeklinde ifadeler kullandığını; yaklaşık 15 dakika sonra gelen eşinin ise, "Eşimi nasıl ağlatırsınız, seni öldürürüm" diyerek tehdit ettiğini ileri sürdü. Şüpheli Mustafa P., eşinin kan sonucunu almak için hastaneye gittiğini, bir süre sonra kendisini arayarak hastaneye çağırdığını belirterek, "Hastaneye gittiğimde eşim ağlıyordu. Burnu kanıyordu. Doktora 'neden eşimi ağlattınız' diye sordum. Kendisini şikayet edeceğimi söyledim. Bu sırada doktor ‘beyaz kod’ vermiş. Ben kimseyi tehdit etmedim" dedi. 

Kararda, Mustafa P., hakkında 'tehdit' suçundan dava açılması için yeterli delil bulunduğu belirtilerek, "Şüpheli hakkındaki isnat edilen suçun uzlaşma kapsamında olması, kamu davası açılmadan önce şüpheli ile mağdurun uzlaşmak isteyip istemediklerinin teklif edilmesi ve uzlaşma işlemlerinin takibi için dosyanın Uzlaştırma Bürosu’na gönderilmesine karar verilmiştir" denildi.

Taraflar uzlaşamazsa Mustafa P. hakkında 'tehdit' suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılacak.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Haber alınamıyordu! Ameliyathanede cansız bedeni bulunduHaber alınamıyordu! Ameliyathanede cansız bedeni bulundu
Sağlık çalışanları ile ilgili flaş gelişme!Sağlık çalışanları ile ilgili flaş gelişme!
İstanbul'da şoke eden olay! Pakistanlılar ve Bangladeşliler...İstanbul'da şoke eden olay! Pakistanlılar ve Bangladeşliler...
Anahtar Kelimeler:
Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Küçükçekmece’de taciz iddiası! Mahalle karıştı, Valilikten açıklama

Küçükçekmece’de taciz iddiası! Mahalle karıştı, Valilikten açıklama

Kılıçdaroğlu'nun canlı yayında zor anları: Bunu atlayalım İsmail Bey

Kılıçdaroğlu'nun canlı yayında zor anları: Bunu atlayalım İsmail Bey

Bir gün arayla ikinci zam! Litre fiyatı 30 TL'yi geçti

Bir gün arayla ikinci zam! Litre fiyatı 30 TL'yi geçti

Temmuz'da maaş zammı özel sektörde başladı!

Temmuz'da maaş zammı özel sektörde başladı!

Arınç'ın açıklaması gündem oldu! Eski AK Partili isimden canlı yayında sert sözler

Arınç'ın açıklaması gündem oldu! Eski AK Partili isimden canlı yayında sert sözler

Kılıçdaroğlu: 'Adayı orada açıklayacağım'

Kılıçdaroğlu: 'Adayı orada açıklayacağım'

İlginizi Çekebilir

Ünlü fenomen Türkiye’ye geldi! Yaşadıklarını anbean yayınladı

Ünlü fenomen Türkiye’ye geldi! Yaşadıklarını anbean yayınladı

Her hafta deri değiştiriyor! Görenler gözlerine inanamıyor

Her hafta deri değiştiriyor! Görenler gözlerine inanamıyor

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

İbn-i Sina’dan kökten çözüm: Tamamen doğal ve ucuz

İbn-i Sina’dan kökten çözüm: Tamamen doğal ve ucuz

Ailesi reddetmişti, göğüs eleştirilerine isyan etti!

Ailesi reddetmişti, göğüs eleştirilerine isyan etti!

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.