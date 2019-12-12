Doktora öğrencileri ‘sanatta yeterliliklerini’ kanıtladı

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesinde doktora öğrencileri tarafından hazırlanan “Sanatta Yeterlilik Karma Sergisi” sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

OMÜ Güzel Sanatlar Enstitüsünün ilk doktora öğrencilerinin çalışmalarının yer aldığı sergi Resim Atölye Kuram ve Yöntemleri dersi kapsamında yapılan çalışmalarla oluşturuldu. Güzel Sanatlar Fakültesinde açılışı yapılan sergide birbirinde farklı çalışmalar yer aldı. Sergide yer alan çalışmalar sanatseverlerin beğenisini kazandı.

Serginin küratörlüğünü yapan Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı Sanatta Yeterlilik Programı Başkanı Prof. Dr. Metin Eker, “Bu sergimizin ana özelliği Güzel Sanatlar Enstitümüzün, Güzel Sanatlar Fakültesi kurulduktan sonra doktora öğrencilerimiz yani sanatta yeterlilik öğrencilerimizin resim atölye ders çalışmalarından oluşuyor. Sergi, benimle beraber 9 öğrencimizin eserlerinden ibaret” şeklinde konuştu.

Samsun Valisi Osman Kaymak ise, “Bu coğrafya çok zor bir coğrafya. Onun için arkadaşlar aramızda gençler olarak farklı düşüncelere sahip olabiliriz, hayata bakışımız farklı olabilir ama bilin ki bu topraklar çok kıymetli. Anadolu gerçekten cennet Anadolu. Aramızdaki farklılıkları değil birlikteliklerimiz ortaya koymak, birbirimizi sevmek ve çok çalışmak zorundayız" diye konuştu.

“Sanat bizim hayatımızı huzurumuzu sağlayan bir alan. O yönüyle ülkemizin sanatçıya, sanatkara çok ihtiyacı var” diyen Vali Kaymak, sanatçının yaptığı eserle vermek istediği mesajı çok daha uzun yıllara aynı anlamda muhafaza ederek ileriki nesillere ulaştırma yeterliliğine sahip olduğunu, bu yönüyle sanat ve sanatçının her zaman takdir edilmesi gerektiğini vurguladı.

Açılış sonrası Samsun Valisi Osman Kaymak ve Prof. Dr. Metin Eker birlikte sergiyi gezerek eser sahipleri ile sohbet etti.

