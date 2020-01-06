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  4. Doktora öğrencisi onlarca erkeğe tecavüzden suçlu bulundu!

Doktora öğrencisi onlarca erkeğe tecavüzden suçlu bulundu!

06.01.2020 16:57 | Son Güncelleme

Manchester'da görülen davada hüküm giyen 36 yaşındaki doktora öğrencisi Reynhard Sinaga'nın tecavüz ettiği kişileri ilaçla uyuttuğu ortaya çıktı. Sinaga, 30 yıl boyunca şartlı tahliye başvurusu yapamayacak.

Doktora öğrencisi onlarca erkeğe tecavüzden suçlu bulundu!

İngiltere'de onlarca erkeğe tecavüz ve cinsel saldırıdan suçlu bulunan Endonezya vatandaşı Reynhard Sinaga, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Manchester'da görülen davada 36 yaşındaki doktora öğrencisi, 136'sı tecavüz, toplam 159 cinsel saldırıdan suçlu bulundu.

Sinaga'nın kulüp ve bar çıkışlarında erkekleri evine davet ettiği ve sonra ilaçla uyuttuğu bu kişilere tecavüz ettiği, ayrıca tecavüzleri videoya kaydettiği belirtiliyor.

Duruşmada yargıç, İngiltere'ye 12 yıl önce gelen Sinaga'nın 30 yıl boyunca şartlı tahliye başvurusu yapamayacağını açıkladı.

Police say they have evidence Sinaga assaulted at least 190 victims, but many men have not been identified and will have no recollection of what happened

'ÜLKE TARİHİNİN EN AZILI TECAVÜZCÜSÜ'

Reynhard Sinaga bir dizi başka cinsel saldırı suçundan geçen yıl da ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ancak yargıç devam eden diğer soruşturmaları etkileyebileceği gerekçesiyle duruşmalara yayın yasağı getirmişti.

Bir yargıcın "İngiltere tarihinin en azılı tecavüzcüsü" dediği Sinaga, kurbanlarından birinin ayılıp polisi aramasıyla 2017'de yakalandı.

Polis yetkilileri, evinde çok sayıda kimlik kartı, çalıntı telefon ve saat bulunan Sinaga'nın işlediği suçların 10 yıllık bir dönemi kapsadığını söylüyor.

4 AYRI DAVA

Reynhard Sinaga hakkında toplam 4 dava vardı. Bugün sonuçlanan son iki dava, Sinaga'nın Ocak 2015 ve Mayıs 2017'de 25 erkeğe karşı işlediği öne sürülen suçları kapsıyordu.

Sinaga önceki iki davada ise toplam 23 erkeğe tecavüzden hüküm giymişti.

Polis, Sinaga'nın kurbanlarından 70'inin kimliğinin henüz tespit edilemediğini açıkladı.

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Manchester erkek tecavüz

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