HABER

Doktora öğrencisine çifte burs

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2019 09:50 | Son Güncelleme

TÜBİTAK ile YÖK arasında imzalanan iş birliği protokolü, meyvelerini vermeye başladı.

TÜBİTAK ile YÖK arasında imzalanan iş birliği protokolü, meyvelerini vermeye başladı. YÖK’ten burs alan doktora öğrencilerine bir destek de TÜBİTAK’tan geldi. YÖK’ün 2 bin 250 TL burs verdiği öğrencilere, TÜBİTAK da aynı oranda destek olacak. Böylece başarılı öğrenciler, aylık 4 bin 500 TL bursa kavuşacak.
TÜBİTAK’ın yeni burs programını değerlendiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “YÖK’ün belirlediği 100 tematik alanda doktora bursu alan öğrencilerimiz, TÜBİTAK tarafından tanımlanmış başarı kriterlerinden en az ikisini yerine getirirlerse çifte burs alabilecekler. Ülkemizin 2023 hedeflerinden biri olan doktoralı insan kaynağının artırılması için bu programı çok önemsiyoruz. Tüm 100/2000 YÖK Doktora bursiyerlerini, bu programa başvurmaya davet ediyorum ” dedi.
Hem YÖK’ten hem TÜBİTAK’tan
Önceki dönemlerde TÜBİTAK uygulama esasları kapsamında aynı anda iki kurumdan burs alınamıyordu. YÖK ile TÜBİTAK arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında YÖK 100/2000 bursiyerleri TÜBİTAK’tan da burs alabilecek. Bu şekilde TÜBİTAK, YÖK 100/2000 Doktora programından burs alan yaklaşık 3 bin 700 öğrenciye çifte burs imkânı sunmuş oldu.
Destek baraj puanı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, TÜBİTAK’ın Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı’nın yeni çağrısını açıkladı. Türkiye’nin doktoralı bilim insanı sayısını arttırmak istediklerini kaydeden Bakan Varank, “TÜBİTAK tarafından tanımlanmış başarı kriterlerinden en az ikisini yerine getiren ve başvuru değerlendirilmesi aşamasında belirlenecek destek baraj puanını geçen YÖK 100/2000 bursiyerleri çift burs alma imkânına sahip olacak. Böylece aldıkları burs TÜBİTAK tarafından aylık 4 bin 500 TL’ye tamamlanacak” dedi.

PARTNERBeyonce'nin kızı annesinin izinden gidiyor ilk kez sahneye çıktı!Beyonce'nin kızı annesinin izinden gidiyor ilk kez sahneye çıktı!
Sultangazi'de asker uğurlayan gençler ortalığı birbirine kattıSultangazi'de asker uğurlayan gençler ortalığı birbirine kattı
Öykü’nün hazin öyküsüÖykü’nün hazin öyküsü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji o bölgeleri uyarmıştı! Şimşek dehşeti: Ölü ve yaralılar var

Meteoroloji o bölgeleri uyarmıştı! Şimşek dehşeti: Ölü ve yaralılar var

İran, ABD'ye ait İHA'yı düşürdü

İran, ABD'ye ait İHA'yı düşürdü

Türkiye'de personel arıyorlar! 15 bin lira maaş, elektrik ve su bedava

Türkiye'de personel arıyorlar! 15 bin lira maaş, elektrik ve su bedava

Manuş Baba askerde! Saç sakal gidince...

Manuş Baba askerde! Saç sakal gidince...

4 ilde eş zamanlı dev operasyon: Onlarca kişi gözaltına alındı!

4 ilde eş zamanlı dev operasyon: Onlarca kişi gözaltına alındı!

CHP'li Özel'den anket açıklaması: Yalvarıyorum...

CHP'li Özel'den anket açıklaması: Yalvarıyorum...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

2 bin 700 metre rakımda ışkın topluyorlar

2 bin 700 metre rakımda ışkın topluyorlar

Muhammed Mursi defnedildi

Muhammed Mursi defnedildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Astronot maaşları dudak uçuklatıyor!

Bu meslek herkesin hayalini süslüyor! İşte maaşı

Şans Topu sonuçları 19 Haziran: Tek kişiye 1.6 milyon TL!

Tek kişiye 1.6 milyon TL!

Sayısal Loto sonuçları 19 Haziran: Tek kişiye 1 milyon TL

Sayısal Loto sonuçları 19 Haziran: Tek kişiye 1 milyon TL

Günlük burç yorumları 20 Haziran Perşembe - Ay, Kova burcuna giriyor!

Ay, Kova burcuna giriyor!

İstanbul'da helikopter destekli terör operasyonu

İstanbul'da helikopter destekli terör operasyonu

Görebilmek için kilometrelerce yol katettiler

Görebilmek için kilometrelerce yol katettiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.