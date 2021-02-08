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Doktora orakla saldıran şahsa ev hapsi kararına savcılıktan itiraz

08.02.2021 22:53 | Son Güncelleme:
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Doktora orakla saldıran şahsa ev hapsi kararına savcılıktan itiraz

Rize’de kadın doktora orakla saldıran şahsa ev hapsi verilmesine itiraz eden savcılık, kararı bir üst mahkemeye taşıdı.Rize Devlet Hastanesi’nde bugün saat 11.00 sıralarında Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Meltem Puşuroğlu’nun odasına hasta gibi giren Ali Sırrı K.

Rize’de kadın doktora orakla saldıran şahsa ev hapsi verilmesine itiraz eden savcılık, kararı bir üst mahkemeye taşıdı.
Rize Devlet Hastanesi’nde bugün saat 11.00 sıralarında Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Meltem Puşuroğlu’nun odasına hasta gibi giren Ali Sırrı K. (42), çanta içerisinde getirdiği ot kesmeye yarayan orak ile Puşuroğlu’na saldırmış ve kaçmaya çalışmıştı. Saldırgan hastanenin güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak polise teslim edilmiş, saldırıya uğrayan doktor ise hastanenin acil servisinde tedavi altına alınmıştı. Rize İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı, savcılıktaki sorgusunda "Nasıl olduğunu anlamadım, bir anlık sinirle yaptım, pişmanım" demişti. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılarak, ilk duruşmasına kadar ev hapsinde tutulmasına karar verilmişti. Zanlının tutuklu yargılanmasını isteyen savcılık, karara itiraz ederek, olayı bir üst mahkeme olan Trabzon Sulh Ceza Mahkemesi’ne taşıdı.
Öte yandan baldırından ve dizinden yaralanan Dr. Meltem Puşuroğlu’nun sağlık durumunun ciddi olmadığı ve hastanede yapılan tedavinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Doktora orakla saldıran şahsa ev hapsi kararına savcılıktan itiraz

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