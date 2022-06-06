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  4. Doktora 'röntgen' şiddeti infial yaratmıştı! Bakan Koca'dan açıklama: Hastaneye yatırıldı

Doktora 'röntgen' şiddeti infial yaratmıştı! Bakan Koca'dan açıklama: Hastaneye yatırıldı

06.06.2022 22:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kurtalan'da yaşanan şiddet olayının şüphelisi, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti amacıyla 3 hafta süre için Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne yatırılmıştır." dedi.

Doktora 'röntgen' şiddeti infial yaratmıştı! Bakan Koca'dan açıklama: Hastaneye yatırıldı

Bakan Koca, Siirt'in Kurtalan ilçesinde Devlet Hastanesi'nde görevli Doktor Vedat Oran'ın, vücudunun bütün röntgenini çekmediği gerekçesiyle hastası M.T. tarafından darbedildiği olaya ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Koca, "Kurtalan'da yaşanan şiddet olayının şüphelisi, Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma yazısına istinaden Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti amacıyla 3 hafta süre için Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine yatırılmıştır." ifadelerini kullandı. (DHA)

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Fahrettin Koca
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