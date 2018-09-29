HABER

Doktora saldıran 2 şüpheli için yeniden tutuklama kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.09.2018 13:08 | Son Güncelleme

SAMSUN'da, karıştıkları kavganın ardından gittikleri özel hastanenin acil servisinde doktor ile güvenlik görevlisine saldırdıkları iddiasıyla tutuklanıp, 4 gün önce serbest bırakılan Gürkan S.

Doktora saldıran 2 şüpheli için yeniden tutuklama kararı

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da, karıştıkları kavganın ardından gittikleri özel hastanenin acil servisinde doktor ile güvenlik görevlisine saldırdıkları iddiasıyla tutuklanıp, 4 gün önce serbest bırakılan Gürkan S. ile Süleyman Sait K.'nin, savcılığın itirazı üzerine, tekrar tutuklanmasına karar verildi.
Olay, merkez Atakum ilçesinde Ramazan Bayramı'nın 1'inci günü olan 15 Haziran tarihinde meydana geldi. Adnan Menderes Bulvarı'ndaki bir kafede çıkan kavgada yaralanan ve alkollü oldukları iddia edilen 8 kişi, tedavi için ilçedeki özel bir hastaneye gitti. Gruptan Gürkan S. ile Süleyman Sait K., kendilerine müdahale etmek isteyen doktor Abdul Fettah Noor ile özel güvenlik görevlisi T.Y.'ye saldırdı. Doktor yüzüne isabet eden tekmeyle yere düştü. Yerde de doktora vuran saldırganlar, kaçtı. Güvenlik kameralarına yansıyan olay sonrası, doktor ve güvenlik görevlisi saldırganlardan şikayetçi oldu. Polis tarafından gözaltına alınan Gürkan S. ile Süleyman Sait K., Samsun Adliyesi'nde savcılığa ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. Kamuoyunda büyük tepki çeken olayın ardından, haklarında tekrar yakalama kararı çıkarılan Gürkan S. ile Süleyman Sait K., yeniden gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 18 Haziran günü adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı. Saldırıya uğrayan acil servis doktoru Abdul Fettah Noor da 40 gün iş göremez raporu aldı.
Şüphelilerin avukatları, nöbetçi Samsun 1'inci Sulh Ceza Hakimliği'ne tutukluluğun yeniden gözden geçirilmesi için itirazda bulundu. Nöbetçi mahkeme 4 gün önce Gürkan S. ve Süleyman Sait K.'yi serbest bıraktı.
YENİDEN TUTUKLAMA KARARI
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, karara itirazda bulundu. Yapılan itiraz üzerine mahkeme tarafından 2 şüphelinin yeniden tutuklanmasına karar verildi. Gürkan S. gözaltına alınarak yeniden tutuklandı. Diğer şüpheli Süleyman Sait K.'nin yakanlanması için polis ve jandarma tarafından çalışma başlatıldığı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Doktora saldıran 2 şüpheli için yeniden tutuklama kararı

PARTNERMynet'i Bundle'dan da takip edin!Mynet'i Bundle'dan da takip edin!
Van'da PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiVan'da PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
Emeklinin düşürdüğü cüzdanı alan kişi kameraya yakalandıEmeklinin düşürdüğü cüzdanı alan kişi kameraya yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji duyurdu: Tropik fırtına İstanbul'u da vuracak

Meteoroloji duyurdu: Tropik fırtına İstanbul'u da vuracak

Can Dündar'dan Erdoğan'ın 'ajan' sözlerine yanıt!

Can Dündar'dan Erdoğan'ın 'ajan' sözlerine yanıt!

Cep telefonu kullananlara müjde! Arama ve kısa mesaj ücretleri düşürüldü

Cep telefonu kullananlara müjde! Arama ve kısa mesaj ücretleri düşürüldü

''Ronaldo bana tecavüz etti''

''Ronaldo bana tecavüz etti''

Ankara'daki ortaokulda tartışma yaratan görüntü

Ankara'daki ortaokulda tartışma yaratan görüntü

Endonezya'da önce deprem sonra tsunami! Ölü sayısı artıyor

Endonezya'da önce deprem sonra tsunami! Ölü sayısı artıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Otelde kavga kanlı bitti! Ünlü tatil beldesinde dehşet!

Otelde kavga kanlı bitti! Ünlü tatil beldesinde dehşet!

Dünyanın en güzel trans bireyi

Dünyanın en güzel trans bireyi

Yakılıp çırılçıplak sokağa atılmıştı! İfadesi ortaya çıktı

Yakılıp çırılçıplak sokağa atılmıştı! İfadesi ortaya çıktı

Okulda skandal! Biri öptü biri videoya çekti

Okulda skandal! Biri öptü biri videoya çekti

Dünyanın en güzel merdivenleri

Dünyanın en güzel merdivenleri

2060 yılında kıyamet kopacak

2060 yılında kıyamet kopacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.