Doktora saldıran 2 şüpheli için yeniden tutuklama kararı

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da, karıştıkları kavganın ardından gittikleri özel hastanenin acil servisinde doktor ile güvenlik görevlisine saldırdıkları iddiasıyla tutuklanıp, 4 gün önce serbest bırakılan Gürkan S. ile Süleyman Sait K.'nin, savcılığın itirazı üzerine, tekrar tutuklanmasına karar verildi.

Olay, merkez Atakum ilçesinde Ramazan Bayramı'nın 1'inci günü olan 15 Haziran tarihinde meydana geldi. Adnan Menderes Bulvarı'ndaki bir kafede çıkan kavgada yaralanan ve alkollü oldukları iddia edilen 8 kişi, tedavi için ilçedeki özel bir hastaneye gitti. Gruptan Gürkan S. ile Süleyman Sait K., kendilerine müdahale etmek isteyen doktor Abdul Fettah Noor ile özel güvenlik görevlisi T.Y.'ye saldırdı. Doktor yüzüne isabet eden tekmeyle yere düştü. Yerde de doktora vuran saldırganlar, kaçtı. Güvenlik kameralarına yansıyan olay sonrası, doktor ve güvenlik görevlisi saldırganlardan şikayetçi oldu. Polis tarafından gözaltına alınan Gürkan S. ile Süleyman Sait K., Samsun Adliyesi'nde savcılığa ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. Kamuoyunda büyük tepki çeken olayın ardından, haklarında tekrar yakalama kararı çıkarılan Gürkan S. ile Süleyman Sait K., yeniden gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 18 Haziran günü adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı. Saldırıya uğrayan acil servis doktoru Abdul Fettah Noor da 40 gün iş göremez raporu aldı.

Şüphelilerin avukatları, nöbetçi Samsun 1'inci Sulh Ceza Hakimliği'ne tutukluluğun yeniden gözden geçirilmesi için itirazda bulundu. Nöbetçi mahkeme 4 gün önce Gürkan S. ve Süleyman Sait K.'yi serbest bıraktı.

YENİDEN TUTUKLAMA KARARI

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, karara itirazda bulundu. Yapılan itiraz üzerine mahkeme tarafından 2 şüphelinin yeniden tutuklanmasına karar verildi. Gürkan S. gözaltına alınarak yeniden tutuklandı. Diğer şüpheli Süleyman Sait K.'nin yakanlanması için polis ve jandarma tarafından çalışma başlatıldığı belirtildi.

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