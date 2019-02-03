HABER

Doktora saldıran hasta yakını, odanın kapısını kırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.02.2019 12:07 | Son Güncelleme

KOCAELİ Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye getirdiği kardeşinin yatırılmasını isteyen ağabey, buna gerek olmadığını söyleyen doktorua saldırdı.

Doktora saldıran hasta yakını, odanın kapısını kırdı

Dinçer AKBİR/ DERİNCE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye getirdiği kardeşinin yatırılmasını isteyen ağabey, buna gerek olmadığını söyleyen doktorua saldırdı. Hasta yakını odaya giren doktorun kapısını yumruklayarak kırdı.
Olay, gece saatlerinde, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Boğaz ağrısı şikayetiyle acil servise başvuran 25 yaşlarındaki erkek hastaya uzman doktor, ilaç yazıp evine gönderdi. Kardeşinin acil serviste yatırılarak tedavi edilmesini isteyen ağabey, doktorla tartışmaya başladı. Hasta yakını, hastayı yatıramayacağını söyleyen erkek doktora saldırdı. Hastanedeki görevliler araya girerken, doktor, uzman hekim odasına girdi. Hasta yakını bu kez uzman hekim odasının kapısını yumruklamaya başladı. Kapı kırılırken, güvenlik görevlileri ve hastane polisinin araya girmesiyle etkisiz hale getirilen hasta yakını, gelen polis ekibi tarafından gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

Doktora saldıran hasta yakını, odanın kapısını kırdı

PARTNERDünyayı sarsan fotoğraflar peş peşe geldiDünyayı sarsan fotoğraflar peş peşe geldi
Çanakkale’de dereye uçtuğu iddia edilen araç için çalışmalar devam ediyorÇanakkale’de dereye uçtuğu iddia edilen araç için çalışmalar devam ediyor
Otomobilinde kobra zehri, evinde uyuşturucu ele geçirildiOtomobilinde kobra zehri, evinde uyuşturucu ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Korkunç iddia: SGK'nın verdiği bu ilaç kör ediyor!

Korkunç iddia: SGK'nın verdiği bu ilaç kör ediyor!

Adalet Bakanı'ndan çok konuşulacak sözler!

Adalet Bakanı'ndan çok konuşulacak sözler!

Boğaziçili o soruyu bilemedi! Sosyal medya coştu

Boğaziçili o soruyu bilemedi! Sosyal medya coştu

Aralarında aşk dedikodusu çıkmıştı. Acun'u böyle izledi

Aralarında aşk dedikodusu çıkmıştı. Acun'u böyle izledi

Kılıçdaroğlu veto etti, Aksünger adaylıkran çekildi

Kılıçdaroğlu veto etti, Aksünger adaylıkran çekildi

Uyurken sevgilisi ve arkadaşının tecavüzüne uğramış

Uyurken sevgilisi ve arkadaşının tecavüzüne uğramış

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Balık pazarında dev kurşun balığı

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

Ordu'da skandal olay! Babası, 4 yaşındaki çocuğa silahla ateş ettirdi

Ordu'da skandal olay! Daha 4 yaşında...

Bebeğinin cenazesini Adli Tıp'a kucağında taşıdı

Günün en acı fotoğrafı

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.