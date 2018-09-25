HABER

Doktora saldırı şüphelileri, iddianame yazılmadan serbest

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2018 17:44 | Son Güncelleme

SAMSUN'da, karıştıkları kavganın ardından gittikleri özel hastanenin acil servisinde doktor ile güvenlik görevlisine saldırdıkları için gözaltına alınıp serbest bırakılan, tepki üzerine tekrar yakalanıp tutuklanan Gürkan S.

Doktora saldırı şüphelileri, iddianame yazılmadan serbest

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da, karıştıkları kavganın ardından gittikleri özel hastanenin acil servisinde doktor ile güvenlik görevlisine saldırdıkları için gözaltına alınıp serbest bırakılan, tepki üzerine tekrar yakalanıp tutuklanan Gürkan S. ile Süleyman Sait K., olayla ilgili iddianame yazılmadan tekrar serbest bırakıldı.
Olay, merkez Atakum ilçesinde 15 Haziran Cuma, Ramazan Bayramı'nın 1'inci günü meydana geldi. Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki bir kafede çıkan kavgada yaralanan ve alkollü oldukları iddia edilen 8 kişi, tedavi için ilçedeki özel bir hastaneye gitti. Hastanede olay çıkaran grupta bulunan Gürkan S. ile Süleyman Sait K., kendilerine müdahale etmek isteyen doktor Abdul Fettah Noor ile özel güvenlik görevlisi T.Y.'ye saldırdı. Doktor yüzüne isabet eden tekmeyle yere düştü. Yere düşen doktora vurmaya devam eden saldırganlar, ardından kaçtı. Güvenlik kameralarının saniye saniye kaydettiği olay sonrası, doktor ve güvenlik görevlisi saldırganlardan şikayetçi oldu. Şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alınan şüpheliler Gürkan S. ile Süleyman Sait K., Samsun Adliyesi'nde savcılığa ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. Büyük tepki çeken olayın ardından, Samsun Valiliği'nin talimatıyla haklarında tekrar yakalama kararı çıkarılan Gürkan S. ile Süleyman Sait K., polis tarafından tekrar gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip 18 Haziran'da tutuklandı. Saldırıya uğrayan acil servis doktoru Abdul Fettah Noor da 40 gün iş göremez raporu aldı.
İDDİANAME YAZILMADAN SERBEST BIRAKILDILAR
Şüpheliler, tutukluluk hallerinin kaldırılmasına yönelik başvuruyu mahkemenin kabul etmesiyle birlikte henüz iddianame yazılmadan yeniden serbest kaldı. Dosyaya müdahil olan Samsun Tabipler Odası ve özel hastane yönetimi karara itirazda bulundu.

FOTOĞRAFLI

Doktora saldırı şüphelileri, iddianame yazılmadan serbestDoktora saldırı şüphelileri, iddianame yazılmadan serbestDoktora saldırı şüphelileri, iddianame yazılmadan serbestDoktora saldırı şüphelileri, iddianame yazılmadan serbest

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Kaza sonrası kavga ettilerKaza sonrası kavga ettiler
Otomobilden cep telefonu çalan şüpheli yakalandıOtomobilden cep telefonu çalan şüpheli yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Baba ikiz çocuklarına kabusu yaşattı! 'Kızımla yatıyorum, yatamaz mıyım'

Baba ikiz çocuklarına kabusu yaşattı! 'Kızımla yatıyorum, yatamaz mıyım'

Bakan Mehmet Ersoy'dan öğretmenlere müze müjdesi

Bakan Mehmet Ersoy'dan öğretmenlere müze müjdesi

Mustafa Topaloğlu hastaneye kaldırıldı! (Mustafa Topaloğlu'nun sağlık durumu)

Mustafa Topaloğlu hastaneye kaldırıldı! (Mustafa Topaloğlu'nun sağlık durumu)

Bağkurlular'a erken emeklilik müjdesi!

Bağkurlular'a erken emeklilik müjdesi!

Savaşa adım adım: İdlib'e öyle ya da böyle geliyoruz

Savaşa adım adım: İdlib'e öyle ya da böyle geliyoruz

Şüphelenip iş yerine gizli kamera koydu! Üst komşusunu görünce büyük şok yaşadı

Şüphelenip iş yerine gizli kamera koydu! Üst komşusunu görünce büyük şok yaşadı

İlginizi Çekebilir

Safranbolu'nun düğün geleneği kayıt altına alınıyor

Safranbolu'nun düğün geleneği kayıt altına alınıyor

Kahramanmaraş’ta katliam! Çocuklarının gözü önünde kurşun yağdırdı

Kahramanmaraş’ta katliam! Çocuklarının gözü önünde kurşun yağdırdı

Banka müdüründen 100 milyon TL'lik büyük vurgun! Kardeşi İstanbul'da gözaltına alındı

Banka müdüründen 100 milyon TL'lik büyük vurgun! Kardeşi İstanbul'da gözaltına alındı

Yer: Akçakoca... Denizden tam 30 ton palamutla döndü!

Yer: Akçakoca... Denizden tam 30 ton palamutla döndü!

530 dolarlık eskitilmiş ayakkabı sosyal medyayı salladı: Fakirlikle alay ediliyor!

530 dolarlık eskitilmiş ayakkabı sosyal medyayı salladı: Fakirlikle alay ediliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Lüks otomobiliyle ortalığı birbirine kattı! 'Hatırlamıyorum'

Lüks otomobiliyle ortalığı birbirine kattı! 'Hatırlamıyorum'

İstanbul'da çocuğuna şiddet uygulayan annenin evinin hali tüyler ürpertti

İstanbul'da çocuğuna şiddet uygulayan annenin evinin hali tüyler ürpertti

İSKİ'den su kesintisi açıklaması! İstanbul’da sular ne zaman gelecek?

İSKİ'den su kesintisi açıklaması! İstanbul’da sular ne zaman gelecek?

Doktora uçan tekme! Serbest kaldılar

Doktora uçan tekme! Serbest kaldılar

En büyük kalçaya sahip olmak istedi ama...

En büyük kalçaya sahip olmak istedi ama...

Üniversiteli genç, sevgilisini bıçakladı! Sözleri şaşkına çevirdi

Üniversiteli genç, sevgilisini bıçakladı! Sözleri şaşkına çevirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.