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Doktora saldırı şüphelisi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2019 18:08 | Son Güncelleme

KONYA'da ortopedi doktoru Ali İhsan T.'yi (36) hastanede darbeden Fatih Bayram çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KONYA, (DHA)- KONYA'da ortopedi doktoru Ali İhsan T.'yi (36) hastanede darbeden Fatih Bayram çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi'nde bulunan Beyhekim Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Fatih Bayram, hastanenin ortopedi servisinde görev yapan Dr. Ali İhsan T. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma sırasında Bayram, doktoru darbetti. Hastanenin güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilen Fatih Bayram, polis ekiplerine teslim edildi. Aynı hastanede tedaviye alınan Ali İhsan T.'nin vücudunda ise kırık olduğu belirtildi.
Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fatih Bayram, çıkarıldığı Konya 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

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