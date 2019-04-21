Doktora sevgi seli sosyal medyada gündem oldu

Yer değişikliği nedeniyle görev yaptığı beldeden ayrılacak olan aile hekimine belde halkının sevgi gösterisi sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Ordu’nun İkizce İlçesi Yoğunluk Beldesi’nde aile hekimi olarak görev yapan Dr. Ersin Norlu’nun yer değişikliği nedeniyle beldeden ayrılacak olması belde halkını derinden üzdü. Belde halkı Dr. Norlu’ya vefa örneği sergileyerek görev yaptığı kurumun önünde toplandılar. Norlu’nun beldeden gitmemesi için vatandaşlar pankart açarken, öğrenciler de okudukları şiirler ile sevgi gösterisinde bulundu. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler sağlıkta şiddettin arttığı son günlerde vatandaşlar tarafından takdir ile karşılandı.