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Doktora şiddette pizzalı özür

08.03.2021 11:56 | Son Güncelleme:
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Gaziantep’te hastası tarafından şiddet uygulanan kadın doktor A.O.

Gaziantep’te hastası tarafından şiddet uygulanan kadın doktor A.O. ile erkek hasta B.K, doktorun şikayetinin ardından arabulucalar tarafından uzlaştırıldı. B.K., tehdit ettiği doktora ve İslahiye Devlet Hastanesinde görevli sağlık çalışanlarına pizza dağıtarak, doktordan özür diledi.
Gaziantep’in İslahiye ilçesinde bulunan Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde görev yapan kadın doktor A.O. bir süre önce muayene konusunda hasta B.A ile tartıştı. Doktor A.O.’nun Cumhuriyet Savcılığına dilekçe vererek, hasta B.K.’dan şikayetçi olması üzerine ise İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın hemen ardından ise dosya İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu’na gönderildi. Uzlaştırmacı Firket Dağlı, taraflarla irtibata geçerek, anlaşmaları konusunda yoğun çaba harcadı. Doktor A.O., hastasının kendisinden ve sağlık çalışanlarından pizza dağıtarak özür dilemesi halinde şikayetinden vazgeçeceğini söyledi. Bunun üzerine sergilediği yanlış tutumun farkında olduğunu belirten B.A. isimli hasta, doktorun talebini kabul ettiğini ve hem sözlü olarak özür dileyeceği hem de pizza dağıtacağı sözünü verdi.
Uzlaşmanın sağlanmasının ardından doktor A.O. şikayetinden vazgeçerken, yargılanmaktan kurtulan hasta B.K. ise verdiği sözü tuttu. Elindeki pizza paketleri ile birlikte olayın yaşandığı hastanenin acil servisine giden B.K., doktor A.O. ve tüm sağlık çalışanlarından özür dileyerek, pizza dağıttı.

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