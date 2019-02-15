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Doktora sormadan ilaç kullanmayın

SAĞLIK HABERLERİ  | 15.02.2019 11:51 | Son Güncelleme

Son günlerde mevsim koşullarından kaynaklı olarak değişen hava şartları ve ani ısı yükselmeleri nezle, soğuk algınlığı, baş ağrısı, gribal enfeksiyon gibi hastalıkları da beraberinde getiriyor.İç Hastalıkları Uzmanı Dr.

Doktora sormadan ilaç kullanmayın

Son günlerde mevsim koşullarından kaynaklı olarak değişen hava şartları ve ani ısı yükselmeleri nezle, soğuk algınlığı, baş ağrısı, gribal enfeksiyon gibi hastalıkları da beraberinde getiriyor.
İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hüseyin Sağlam, nezle, grip, soğuk algınlığı gibi mevsimsel hastalıklara karşı uygulanacak tedavinin sürekli değiştiğini belirterek, “Kafanıza göre ilaç alırsanız ‘süper enfeksiyon’ oluşabilir ve hastalık daha da ağırlaşabilir” dedi.
Bilinçsizce kullanılan antibiyotiğin, vücut sağlığına çok daha fazla zararlı olduğunun altını çizen Medical Park Ordu Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hüseyin Sağlam, toplumda antibiyotiklerin kullanımında ciddi sorunlar olduğunun görüldüğünü söyledi.

“Süper enfeksiyon uyarısı"
Sağlam, şöyle konuştu: “Karşılaştığımız olaylardan hareketle hastalar bize çoğu kez kendilerince bir tedavi uygulayarak başvuruyor. Bunların çoğunda da kendi kendilerine tedavi arayışına girip antibiyotik kullanıldığına şahit oluyoruz. Antibiyotik doğru kullanıldığında kişiyi iyileştirebileceği ve sağlığına kavuşturabileceği gibi yanlış kullanımında da insan vücudunda bazı zararlara sebep olabilir. Bunların başlıcaları, antibiyotiklere karşı vücutta direnç oluşabilir ve ilacın etkinliği azalabilir. Böbrek ve karaciğer fonksiyonlarını olumsuz etkileyebilir, kemik iliği ve bağışıklık sistemini baskılayabilir, mantar ve parazit enfeksiyonlarını arttırabilir, hastalarda kanlı ishal meydana gelebilir, çocuklarda diş sararması görülebilir, çocukların büyüme sürecini engelleyebilir, anemi ve astım hastalığını tetikleyebilir. ‘Süper enfeksiyon’ oluşabilir ve hastalık daha da derinleşebilir. Bu gibi olumsuzluklar ile karşılaşmamak için vatandaşlarımız hastalıkların tedavisinde kendi kendilerine antibiyotik kullanmamalı ve mutlaka konusunda uzman bir doktora başvurmayı ihmal etmemelidir.”

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