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  4. Doktora sosyal medyadan yazdığı mesajlar 'cinsel taciz' sayıldı

Doktora sosyal medyadan yazdığı mesajlar 'cinsel taciz' sayıldı

28.06.2021 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anestezist ve Algoloji Uzmanı Prof. Dr. Nebahat Bulut, (46), Özcan A.(58) tarafından sosyal medya üzerinden kendisine yönelik taciz içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunmasının ardından başlatılan soruşturma tamamlandı. Düzenlenen iddianamede şüpheli Özcan A.'nın 'Cinsel Taciz' suçundan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede müşteki Nebahat Bulut'un özel bir hastanede Anestezist ve algoloji uzmanı olarak çalıştığı ve şüpheli Özcan A.'nın hasta olarak hastaneye geldiğinde kendisini muayene ettiğini daha sonra şüphelinin sosyal medya üzerinden kendisine yönelik taciz içerikli paylaşımları olduğunu beyan ederek şikayetçi olduğuna yer verildi.

Şüpheli her ne kadar üzerine atılı olan suçlamayı kabul etmemiş ise de birden fazla sosyal medya paylaşımlarında şüphelinin müştekiye yönelik "En içten duygularımla, sevgi ve saygılarımı sunarım değerli doktorum. Eşimden ayrıldım, insanların umutlarını çalmak istemiyorum. Sen bir yıldızsın, başarılı insan Doktor Nebahat Bulut. Geçmişiniz güneş, bugününüz yıldız, geleceğiniz ışık olsun." şeklinde paylaşımlar yapmak suretiyle müştekiye yönelik 'Cinsel taciz' suçu işlediği yönünde kuvvetli şüphelerin olduğu belirtildi.

Savcı 'Cinsel Taciz' suçundan şüpheli Özcan A.'nın 5 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya taciz
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