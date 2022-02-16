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Doktora tecavüze 'doktor' indirimi! Skandal savunma: Rızası dışında bir şey yapmadım

16.02.2022 07:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde özel bir hastanede yaşanan iğrenç olayda karar çıktı. Yabancı uyruklu kadın doktora iğrenç tuzak kurup ‘tecavüz dehşetini’ yaşatan başhekim hakkında mahkeme heyeti, başhekimin geçmişini indirim sebebi kabul ederek cezasını 18 yıldan 15 yıla düşürdü.

Doktora tecavüze 'doktor' indirimi! Skandal savunma: Rızası dışında bir şey yapmadım

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde özel bir hastanede başhekim, iğrenç bir tuzak kurup kadın doktora ‘tecavüz dehşetini’ yaşattı. Mahkemede son sözü sorulan başhekim, “Rızası dışında bir şey yapmadım. Bu suçu işlemedim” derken kadın doktorun avukatı da savunmasında, doktor olan mağdurun namus değerleri hakkında yalan söylemeyeceğini söyledi. Mahkeme heyeti, sanık başhekimin geçmişini indirim sebebi kabul ederek cezasını 18 yıldan 15 yıla düşürdü.

doktor

İÇKİDE HAP İDDİASI

Edirne’de yaşayan ancak Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki özel bir hastanede doktor olarak çalışan yabancı uyruklu kadın E.V.’nin iddialarına göre, çalıştığı hastanenin başhekimi A.Ç. nöbet gecesi kendisini odasına çağırıp sohbet etmeye başladılar. Sohbet esnasında başhekimin kendisine ikram ettiği içkiyi içtiğini ifade eden kadın doktor, bu sırada başhekimin kendisine hap verdiğini bu hapı da içtiğini anlattı. Hapı içtikten sonra kontrolünü kaybeden kadın, başhekim tarafından odadaki sedyenin üzerine yatırılmasının ardından, başhekimin odanın kapılarını kilitleyip kendisinin kıyafetlerini çıkarmaya başladığını öne sürdü. Kullandığı hap ve içki nedeniyle zayıf düştüğünü ve başhekime karşı koyamadığını anlatan kadın doktor, kendisine cinsel saldırıda bulunulduğunu iddia etti. Yaşadığı dehşet verici olayın ardından ikamet ettiği şehir olan Edirne'de psikoloğa giden kadın doktor, başhekim hakkında şikayetçi olmaya karar verdi. Şikayet üzerine gözaltına alınan başhekim, tutuklandı.

"RIZASI DIŞINDA BİR ŞEY YAPMADIM"

Başhekim A.Ç. hakkında Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘nitelikli cinsel saldırı suçundan dava açıldı. Duruşmaya tutuklu sanık başhekim A.Ç. ve avukatlarıyla birlikte mağdur Doktor E.V.’nin avukatları katıldı. Duruşma savcısı, başhekim A.Ç.’nin “nitelikli cinsel saldırı” suçundan cezalandırılmasını istedi. Sanık başhekim A.Ç.’den son sözü soruldu ve başhekim A.Ç. “Rızası dışında bir şey yapmadım. Bu suçu işlemedim” dedi. Kadın doktor E.V.’nin avukatı Bedia Mutlu Mirzabey de savunmasında, doktor olan mağdurun namus değerleri hakkında yalan söylemeyeceğini söyledi.

BAŞHEKİMİN GEÇMİŞİ İNDİRİM SEBEBİ KABUL EDİLDİ

Mahkeme heyeti, sanık başhekim A.Ç.’nin “nitelikli cinsel saldırı” suçundan takdiren asgari hadden 12 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanık başhekimin taciz olayını kendisini beden veya ruh bakımından savunamayacak kadın doktora karşı gerçekleştirmesi kanaatine varıldığından sanık başhekimin cezasında artırım yapılarak 18 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanık başhekimin geçmişi, verilen cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri indirim sebebi kabul edilerek indirim yapılarak 15 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
tecavüz Kırklareli
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