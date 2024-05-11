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  4. Yer: İstanbul! Doktora tekme tokat saldırdılar: O anların görüntüsü ortaya çıktı

Yer: İstanbul! Doktora tekme tokat saldırdılar: O anların görüntüsü ortaya çıktı

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
11.05.2024 20:52
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İstanbul'da doktora şiddet! Motosiklet kazası geçirip Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan E.M.Ö. ve bir akrabası acil serviste görevli doktor O.I.'ya tekme tokat saldırdı. O anların görüntüleri ortaya çıktı. İşte detaylar...

Yer: İstanbul! Doktora tekme tokat saldırdılar: O anların görüntüsü ortaya çıktı

Motosiklet kazası geçirip Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan E.M.Ö. ve bir akrabası acil serviste görevli doktor O.I.'ya tekme tokat saldırdı. O anların görüntüleri ortaya çıktı.

AKRABALARI DA DEVREYE GİRDİ!

Ekol TV'den Hakan Mutlu'nun haberine göre; E.M.Ö. 10 Mayıs günü motosikletiyle kaza geçirerek Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Beraberinde bir akrabası da hastaneye gelmişti. Acil Servis'te görevli doktor O.I. müdahale etmeye çalıştığı sırada, yaralı haldeki E.M.Ö.'nin hakaretlerine maruz kaldı. Devreye E.M.Ö.'nin akrabaları da girdi.

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SEDYEDEN KALKIP, DOKTORA SALDIRDI

Doktor ile hasta yakınları arasında muayene odasında başlayan boğuşma hastane koridoruna taştı. O ana kadar sedyede yatan E.M.Ö. da ayağa kalkarak doktora saldırdı, tekme attı.

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Kavgayı hastane güvenliği ayırdı. Polis ekipleri de hemen hastaneye geldi. E.M.Ö. ve akrabası gözaltına alındı.

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Doktor saldırı
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