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  4. Doktora yumruğa 10 ay 25 gün hapis cezası hekimleri sevindirdi

Doktora yumruğa 10 ay 25 gün hapis cezası hekimleri sevindirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 13:48 | Son Güncelleme

Hukukçu Hekimler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Av.

Doktora yumruğa 10 ay 25 gün hapis cezası hekimleri sevindirdi

Hukukçu Hekimler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Av. Dr. Cengiz Bayram, İstanbul’da bir doktorun hasta yakını tarafından hayati tehlike oluşacak şekilde darp edilmesi nedeniyle İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesince 10 ay 25 gün hapis cezasını değerlendirerek, "Bu cezanın emsal teşkil ederek, bun sonraki süreçte hastanelerde bu tür şiddet uygulayanlar için caydığırı olacağını ümit ediyoruz" dedi.
İstanbul’daki bir tıp merkezinde gerçekleşen olayda, bir doktor hasta yakını tarafından sözlü ve fiziksel saldırıya uğramış, doktorun kafasına hayati tehlike oluşturacak şekilde yumruk atan hasta yakını aynı zamanda doktora hakaret edip tehditler savurmuştu. Olayda yaralanan doktorun şikayeti üzerine Hukukçu Hekimler Derneği tarafından hasta yakınına dava açılmış, Hukukçu Hekimler Derneği Başkanı Dr. Av. Cengiz Bayram’ın vekaletnamesini aldığı dosyanın takibini v. Nurhan Demirhan yaptı. İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tarafları dinleyen mahkeme heyeti, sanığa 10 ay 25 gün hapis cezası verdi.
Hukukçu Hekimler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Av. Dr. Cengiz Bayram,‘’ Hasta yakını tarafından 2 yıl önce şiddete maruz kalarak beyaz kod veren hekim arkadaşımızın Hukukçu Hekimler Derneği olarak yanında yer aldık. Açtığımız davada karar verildi. İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesince sanık, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına dair karar ile 10 ay 25 gün hapis cezasına mahkum edildi. Bu cezanın emsal teşkil ederek bundan sonraki süreçte hastanelerde bu tür şiddet uygulayanlara caydırıcı olacağını ümit ediyoruz. Sağlık merkezleri hastaların bir an önce sağlığına kavuşması için fedakarca çalışılan güzide yerlerdir. Son yıllarda sağlıktaki şiddetin dozacının artması ve caydırıcı cezaların gelmemesi üzerine artan şiddet eylemlerine karşı hukuk alanında verdiğimiz bu gayretlerle bu tür haberlerin daha az yaşanacağı ümidindeyiz. Sağlık çalışanları sadece işini yapmak istiyor. Hastaları iyileştirme ve evlerine şifa ile göndermek istiyor. Tek amacımız sağlıktaki şiddetin bitmesidir’’ dedi.

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