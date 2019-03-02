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Doktoralı muhtar adayı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 10:43 | Son Güncelleme

BURSA'nın merkez Nilüfer ilçesinde,  'Veteriner Cerrahi' alanında doktora yapan emekli Kıdemli Albay Ümit Tarakçı (51), yaşadığı Balat Mahallesi'ne muhtar adayı oldu.

Muammer İRTEM- Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA'nın merkez Nilüfer ilçesinde, 'Veteriner Cerrahi' alanında doktora yapan emekli Kıdemli Albay Ümit Tarakçı (51), yaşadığı Balat Mahallesi'ne muhtar adayı oldu.

İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nden, 1987'de Türk Silahlı Kuvvetleri adına mezun olan Ümit Tarakçı, Veteriner Hekim Teğmen olarak göreve başladı. Yurti çi ve yurt dışında pek çok yerde görev yapan Tarakçı, Farmakoloji Anabilim Dalı'nda uzmanlığın yanında veteriner cerrahi alanında da doktora yaptı. Son olarak Bursa Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı'nda, okul komutanı olarak görev yapan Tarakçı, Veteriner Kıdemli Albay olarak 2010 yılında emekliye ayrıldı. Tarakçı, akademik kariyeriyle hem mahalleliye, hem de mahallede yaşayan hayvanlara hizmet etmek için muhtar adayı olduğunu belirtti. Askeri meslek hayatında hem yurt içinde hem de yurt dışında görev yaptığını belirten Tarakçı, “Diyarbakır'da görev yaparken kendi asıl mesleğimden de uzak kalmayıp, 'Hayvan Güzellik Yarışması' düzenledim. Kosova'da görevdeyken çektiğim fotoğraflarla sergiler düzenleyip, bazı alanlarda ödüller aldım. Bu sergilerden gelen kaynağı da Kosova'da yapılan bir okula bağışladık” dedi.

‘İNSANLARA FAYDALI OLMAK İSTİYORUM’

Emeklilik dönemimde insanlara faydalı olmak istediğini belirten Ümit Tarakçı, "Balat gibi hızla gelişen ve ihtiyaçları güncel şartlarla paralel olarak artan bir mahalleye bilgi ve beceri donanımımla hizmet etmeyi planlıyorum. Balat, site hayatının en yoğun olduğu mahallelerden biri. Site hayatı ne yazık ki insanları evlerine ve sitelerine mahkum etti. Ben bu durumu değiştirmek ve insanlara eski mahalle kültürünü kazandırmayı hedefliyorum” diye konuştu.

'HAYVANLARIN DA MUHTARI OLACAĞIM'

Muhtar seçildiği takdirde mahallesinde bulunan hayvanlara daha iyi hizmet verebileceğini belirten Tarakçı, “Ben mahallemde sadece insanların değil, hayvanların da muhtarı olacağım. Ormanımızdaki meşe ağacının da, ağaçtaki sincabın da, çevredeki sokak hayvanlarının da muhtarı olacağım. Hepsinin refahını, huzurunu gözeteceğim” şeklinde konuştu.

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