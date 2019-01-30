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Doktor dört yaşındaki çocuğa 'esrarlı kurabiye' önerdi

BBC BBC
30.01.2019 09:33 | Son Güncelleme

Kaliforniyalı bir doktor, dört yaşındaki hastasına kenevir içeren kurabiye yazdığı için lisansını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya.

Doktor dört yaşındaki çocuğa 'esrarlı kurabiye' önerdi

Doğal tıp doktoru Dr. William Eidelman, çocuğun öfke nöbetlerini kontrol etmesi için küçük dozlarda esrarın iyi olacağını söyledi.

Doktor, çocukta bipolar bozukluk ve dikkat eksikliği ve hiperaktif bozukluk olduğunu teşhis etti.

Kaliforniya Sağlık Kurulu, doktorun lisansının alınmasına karar verdi fakat doktor itiraz etti.

Doktorun lisansını kaybetme sebebi bir çocuğa kenevir reçetesi yazmak değil, "tedavi ve teşhiste ihmalkâr davranması" ve vaka için bir psikiyatriste danışmamış olması.

Çocuğun babası, Eylül 2012'de Doktor Eidelman'a çocuğun okuldaki davranış bozuklukları için danışmıştı.

Doktor, çocuğun küçük dozlarda kenevir almasını tavsiye etmiş, olay okul hemşiresinin çocuğun öğle yemeğindeki kurabiyesini almasıyla açığa çıktı.

Çocukluğunda baba da bipolar bozukluk ve dikkat eksikliği ve hipeaktif bozukluk teşhisleriyle ilaç kullanmaya başlamış ve çok kötü deneyimler yaşamıştı, baba kendini bu ilaçların etkisinde "laboratuvar faresi" gibi hissettiğini söyledi.

Sonradan esrar kullanmaya başladığını söyleyen baba, bunun çok faydasını gördüğünü, eşine dönük öfke sorununun azaldığını ve çok daha sakin bir insan olduğunu söyledi.

OLUMLU ETKİ

Babanın büyük oğlu da bipolar bozukluk ve dikkat eksikliği ve hiperaktif bozukluk teşhisiyle marihuana almaya başlamıştı.

Baba iki çocuğunda da esrarın olumlu etkilerini gördüğünü söyledi.

Dr Eidelman kararı bir üst mahkemeye taşıdı ve doktorluğa devam edeceğini söyledi. Avukatları iptalin teciline karar verildiğini bir sonraki mahkemede sonucun belli olacağını söyledi.

Kaliforniya'da 1996'dan beri medikal esrar kullanımı yasal ve Dr. Eidelman bunu binlerce hastaya tavsiye ettiğini söylüyor.

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