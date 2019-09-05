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Doktordan özel harekat polislerine darp suçlaması (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2019 18:43 | Son Güncelleme

TABİP ODASI BAŞKANI ERKAN'DAN AÇIKLAMA Samsun'da, 2 özel harekat polisi tarafından doktorun darbedilmesiyle alakalı Tabip Odası Başkanı Murat Erkan açıklamalarda bulundu. Tabip odası ve hukuk servisi olarak konunun takipçisi olacaklarını belirten Erkan, "Toplumun güvenliğini sağlamakla görevli 2 polis memurunun, toplumun sağlığı için görev yapan bir doktora bu şekilde davranması bizi ayrıca üzmüştür.

TABİP ODASI BAŞKANI ERKAN'DAN AÇIKLAMA
Samsun'da, 2 özel harekat polisi tarafından doktorun darbedilmesiyle alakalı Tabip Odası Başkanı Murat Erkan açıklamalarda bulundu. Tabip odası ve hukuk servisi olarak konunun takipçisi olacaklarını belirten Erkan, "Toplumun güvenliğini sağlamakla görevli 2 polis memurunun, toplumun sağlığı için görev yapan bir doktora bu şekilde davranması bizi ayrıca üzmüştür. Doktor arkadaşımız S.G., epilepsi nöbeti geçiren ve öncelikli bulunan hastaya müdahale ederken boyun ağrısı şikayetiyle hastaneye gelen bir polis ve diğer polis arkadaşı tarafından darbediliyor. Hatta darp olayı, doktorun epilepsi hastasından sonra kendileriyle ilgilenmesinin ardından oluyor. Acil servisler çok yoğun ve hastaların aciliyetine göre öncelik veriliyor. Bir devlet çalışanının doktora bunu yapmasının kabul edilebilir bir yanı bulunmamaktadır. Sinop Emniyet Müdürlüğü’nde görev yaptığını öğrendiğimiz bu iki polisin acilen görevden el çektirilmesini bekliyoruz” dedi.

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Doktordan özel harekat polislerine darp suçlamasıDoktordan özel harekat polislerine darp suçlaması
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