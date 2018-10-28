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Doktordan tek başına 'sağlıkta şiddete' tepki eylemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 10:19 | Son Güncelleme

MUĞLA'da aile hekimliği yapan Dr.

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da aile hekimliği yapan Dr. Fikret Kurt, İstanbul'daki özel bir hastanede görev yapan Psikiyatri Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman'ın hastası tarafından öldürülmesini protesto etmek ve sağlıkta şiddet yasasının çıkarılması için meydanda her gün 2 saat nöbet tutuyor. Menteşe'nin kırsal mahallesi Yerkesik'teki 12 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli aile hekimi Dr. Fikret Kurt, 2 Ekim'de, İstanbul Bahçelievler'deki özel bir hastanede görev yapan Psikiyatri Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman'ın hastası tarafından öldürülmesini bireysel bir eylemle protesto ediyor. Cinayetin ertesi gününden itibaren Menteşe Sınırsızlık Meydanı'nda her gün saat 18.00 ile 20.00 arasında 'sağlıkta şiddete hayır nöbeti' tutan Dr. Fikret Kurt, tek amacının 'Sağlıkta Şiddet Yasası'nın bir an önce çıkartılması olduğunu belirtti. Eylem sırasında Kurt'un meydana yerleştirdiği 'Sayın vekillerim, çıkartın artık şu yasayı, yorulduk', 'İsyan ediyoruz, sağlıkta şiddete son, 'Yeter artık öldürmeyin' yazılı dövizler dikkat çekiyor. Eyleminin gerekçesini açıklayan, üzerinde giydiği tişörtte Muğla şiveli 'yetivesin gari' yazısıyla dikkat çeken Dr. Kurt, "10 yıldır çok fazla şehidimiz ve yaralananımız oldu. Birçoğumuz fiziksel şiddete maruz kalıyor. Sadece fiziksel şiddeti sayıyoruz, ama sözel şiddeti saymıyoruz. Artık canımıza tak etti. Nöbet kararımda Dr. Fikret Karaosman'ın öldürülmesi etkili oldu. Sendika, oda, başka bir şey olmadan bireysel eylem kararı aldım. Eylemime başladığım günden bu yana herkes bana destek oluyor. Havalar soğudu, evime uğrayamıyorum. Ancak sağlıkta şiddet yasası çıkıncaya kadar eylemime devam edeceğim" dedi.

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