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Doktorlar afalladı! 10 cm’lik paslı çivi çıktı

19.08.2022 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan’da yaşanan sıra dışı olayda, bir adamın mesanesinden 10 cm’lik paslı çivi çıktı. Çivinin yaklaşık bir yıldır orada olduğu tahmin ediliyor. Hindistanlı doktorlar röntgen sonuçlarını ellerine aldıklarında gözlerine inanamadı.

Doktorlar afalladı! 10 cm’lik paslı çivi çıktı

Hindistan’da mesane ağrısıyla doktora giden adamın mesanesinden 10 cm’lik bir çivi çıktı. 10 cm’lik çivinin bir yıldır adamın mesanesinde olduğu tahmin ediliyor.

Adı açıklanmayan hastanın mesanesinde yaşadığı dayanılmaz ağrı sonucu doktora başvurduğu öğrenildi. Hindistan Bölge Hastanesi’ne giden adamın röntgen sonucunu gören doktorlar, ağrının mesanedeki 10 cm’lik çividen kaynaklandığını fark edince afalladı.

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NASIL GİRDİĞİ BİLİNMİYOR

Paslı çivinin adamın mesanesine nasıl girdiği bilinmiyor. Ameliyat olmaya bütçesi yetmeyen adamın ağrılarını dindirmek isteyen doktorlar, hastayı operasyona alarak çiviyi çıkardı.

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Hastanenin “ilk” olarak tanımladığı operasyon yaklaşık bir saat sürdü. Operasyondan sonra iyileşen adamın hayatına normal bir şekilde devam ettiği belirtildi.

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Hindistan
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