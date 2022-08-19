Doktorlar afalladı! 10 cm’lik paslı çivi çıktı

Hindistan’da mesane ağrısıyla doktora giden adamın mesanesinden 10 cm’lik bir çivi çıktı. 10 cm’lik çivinin bir yıldır adamın mesanesinde olduğu tahmin ediliyor.

Adı açıklanmayan hastanın mesanesinde yaşadığı dayanılmaz ağrı sonucu doktora başvurduğu öğrenildi. Hindistan Bölge Hastanesi’ne giden adamın röntgen sonucunu gören doktorlar, ağrının mesanedeki 10 cm’lik çividen kaynaklandığını fark edince afalladı.

NASIL GİRDİĞİ BİLİNMİYOR

Paslı çivinin adamın mesanesine nasıl girdiği bilinmiyor. Ameliyat olmaya bütçesi yetmeyen adamın ağrılarını dindirmek isteyen doktorlar, hastayı operasyona alarak çiviyi çıkardı.

Hastanenin “ilk” olarak tanımladığı operasyon yaklaşık bir saat sürdü. Operasyondan sonra iyileşen adamın hayatına normal bir şekilde devam ettiği belirtildi.





