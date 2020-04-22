HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Doktorlar arasında 'Ben bu hastaya bakmam' kavgası! O anlar saniye saniye kamerada

Doktorlar arasında 'Ben bu hastaya bakmam' kavgası! O anlar saniye saniye kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2020 10:13 | Son Güncelleme

İddiaya göre yanlış tedavi uygulanan kadın, 3 ay içerisinde yoğun bakımlık oldu. Tedavinin yapıldığı özel hastanede iki doktor, hastayla ilgili birbirlerini suçlayarak tartıştı. Doktorların "Bu hastaya bakmam" kavgası, kameraya yansıdı.

Doktorlar arasında 'Ben bu hastaya bakmam' kavgası! O anlar saniye saniye kamerada

Irak'ta Eğitim Müfettişi olarak çalışan Wısam Jamalaldeen Rafeeq Berktar safra kesesi rahatsızlığı teşhisi konulan 5 çocuğunun annesi eşi Asma Shukn Saeed (54) tedavisi için 2 buçuk ay önce Avcılar'da bulunan özel bir hastane ile anlaştı. İddiaya göre, iki buçuk ay önce ilk ameliyatını olan Saeed, eve gittiğinden birkaç gün sonra rahatsızlandı ve tekrar hastaneye geldi. Burada art ardan birkaç operasyon daha geçiren Saeed haftalardır yoğun bakımda tedavi görüyor.

"İKİ BUÇUK AYDIR EŞİM UYANAMIYOR"

Wısam Jamalaldeen Rafeeq Berktar yaşadıklarını anları anlatarak kendileri ile ilgilenilmediğini söyledi. Berktar, "İlk ameliyattan sonra doktor bana eşimin sıvı ile beslenmesi gerektiğini söyledi. Biz de öyle yaptık. Sıvı şeyler verdim eşim kustu. Eşim sabaha kadar uyuyamadı ben de uyuyamadım. Sonra doktoru aradım durumu anlattım. 'Acile getir ben buradayım' dedi doktor ve bende getirdim. 2 buçuk aydır eşim uyanamıyor. Gün be gün kötüye gidiyor. Eşim beni daha sonra arayarak başka rahatsızlıkları çıktığını söyledi" dedi.

2

DOKTORLAR ARASINDA 'BEN BU HASTAYA BAKMAM' KAVGASI

Berktar, eşinin ameliyatını gerçekleştiren erkek doktor M.S.B ile kadın doktor R.E. arasında 'Ben bu hastaya bakmam' kavgası çıktığını söyledi. Berktar, "Doktorlar kendi aralarında kavga ettiler. Doktor M.S.B 'Siz neden bakmıyorsunuz' dedi doktor R.E.'ye. Dün karakola gittik bununla da ilgili. Eşim iyiydi ilk geldiğinde şu anda eşimin durumu çok kötü yoğun bakımda bakmıyorlar" diye konuştu.

YAŞANAN TARTIŞMA ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Doktor M.S.B ile R.E. arasındaki 'Ben bu hastaya bakmam kavgası' ise hastane içindeki güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, doktorların birbirlerine hararetli şekilde konuşmaları ve onun ardından kadın doktorun odaya girerek telefonu eline alıp, yaşanan tartışma anlarını kaydettiği görülüyor.

HASTANEDEN KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Söz konusu tartışma konusuyla ilgili de hastanede yazılı açıklama yapıldı. Yapılan yazılı açıklamada şiddetin her şeklinde karşı oldukları belirtilerek, "Konuyla ilgili hukuki ve idari soruşturma başlatılmış olup, süreç aydınlatılana kadar her iki hekimimiz ücretsiz izne ayırmış bulunmaktayız. Detayların öğrenilmesi ve sürecin tamamlanması sonrasında kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır" denildi.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bir de makyajsız halini görün! Olay yarattı Bir de makyajsız halini görün! Olay yarattı
Muğla'da deprem! AFAD duyurduMuğla'da deprem! AFAD duyurdu
Virüsle mücadele eden hemşirenin göz yaşartan fedakârlığıVirüsle mücadele eden hemşirenin göz yaşartan fedakârlığı
Anahtar Kelimeler:
doktor hastane kavga Avcılar

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den Yunanistan'ın açıklamasına sert tepki

Türkiye'den Yunanistan'ın açıklamasına sert tepki

ABD Çin'i koronavirüs yüzünden mahkemeye verdi

ABD Çin'i koronavirüs yüzünden mahkemeye verdi

Başvuran herkese 1000 TL

Başvuran herkese 1000 TL

Ünlü oyuncu EDHO'ya veda ediyor!

Ünlü oyuncu EDHO'ya veda ediyor!

84 ton malzeme İstanbul Havalimanı'ndan bu gece havalandı

84 ton malzeme İstanbul Havalimanı'ndan bu gece havalandı

Ramazan ayında alınacak koronavirüs tedbirlerine ilişkin genelge

Ramazan ayında alınacak koronavirüs tedbirlerine ilişkin genelge

İlginizi Çekebilir

Çin’den vahşet pazarları için yeni adım!

Çin’den vahşet pazarları için yeni adım!

24 Nisan resmi tatil mi?

24 Nisan resmi tatil mi?

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

23 Nisan'da 4 gün sokağa çıkma yasağı mı ilan edilecek?

23 Nisan'da 4 gün sokağa çıkma yasağı mı ilan edilecek?

Balıkesir'de jandarma ekiplerine hain saldırı

Balıkesir'de jandarma ekiplerine hain saldırı

Diğer Haberler
Diyarbakır'daki terörist kahvede kumar oynarken yakalandı

Kahvede kumar oynarken yakalandı

Koronavirüs ten rengini değiştirir mi? Bilim Kurulu Üyesi Tezer'den açıklama

Bilim Kurulu üyesi Tezer: Koronavirüs, ten rengini...

Son dakika! Muğla'nın Datça ilçesi'nde deprem

Muğla'da deprem! AFAD duyurdu

Koronavirüsü yenen Özçetin: Öksürdüğümde ciğerlerim patlıyor zannediyordum

Koronayı yenen gencin anlattıkları dehşete düşürdü

Koronavirüs Bilim Kurulu yeniden toplanıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu yeniden toplanıyor

Erdoğan sözleri sonrası gündem olmuştu! Abulkadir Selvi, o ambulansın fotoğrafını paylaştı

'Ambulans' tartışması olay olmuştu! Selvi, paylaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.