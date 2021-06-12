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  4. Doktorlar bile açıklayamıyor: Dünyanın en uzun kirpikli kadını kendi rekorunu kırdı

Doktorlar bile açıklayamıyor: Dünyanın en uzun kirpikli kadını kendi rekorunu kırdı

12.06.2021 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin'de dünyanın en uzun kirpiklerine sahip bir kadın 2016 yılında 12,5 santimetre ile Guinness Dünya Rekoru'nu kırmıştı. You Jianzia adındaki Çinli, beş yıl sonra kendi rekorunu kırarak rekor tazeledi. Jianzia'nın kirpikleri bu kez 20,5 santimetre ölçüldü.

Doktorlar bile açıklayamıyor: Dünyanın en uzun kirpikli kadını kendi rekorunu kırdı

Çin'in Changzhou şehrinde yaşayan You Jianzia dünyanın en uzun kirpiklerine sahip. Kirpiklerinin uzunluğu karşısında doktorların bile şaşkına döndüğü You, kirpiklerinin Buddha tarafından verilen bir hediye olduğunu söylüyor.

Beş yıl önce Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na giren kadının o dönem kirpik uzunluğu 12,5 santimetreydi. Ancak yıllar sonra tekrar ölçüldüğünde bu rakam 20,5 santimetreye ulaştı.

''BU İLAHİ BİR GÜÇ''

Yanaklarından aşağı hatta çenesinden bile sarkma durumuna gelen kirpikleriyle şaşkına çeviren kadın içinde bulunduğu durumu şöyle anlatıyor: Kirpiklerimin uzadığını ilk olarak 2015 yılında fark ettim. Yavaş yavaş büyümeye devam ediyorlardı. Kirpiklerimin neden diğer insanların kirpiklerinden daha uzun olduğunu öğrenmek için tıp uzmanlarını ziyaret ettim. Doktor bunu açıklayamadı ve bunun gerçekten sıra dışı olduğunu söylediler. Ben de genler veya başka bir şey gibi bilimsel nedenler bulmaya çalıştım. Ancak ailemden hiçbirinin benim gibi uzun kirpikleri yok. Bu sanırım bilimden ziyade ilahi bir durum. Neden bu kadar uzun kirpiklerim olduğunu düşünüp durdum, sonra yıllar önce dağda 480 günden fazla zaman geçirdiğimi hatırladım. Bu yüzden kendi kendime kirpiklerimin Buddha tarafından verilmiş bir hediye olduğuna karar kıldım.

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''KİRPİKLERİM DAHA SAĞLIKLI OLMAMI SAĞLADI''

Jianxia, uzun kirpiklerin onu daha genç gösterdiğini ve vücudunu güçlendirdiğini de sözlerine ekledi ve şöyle devam etti: Uzun kirpiklerim ve daha güçlü bir vücut arasında bazı bağlantılar olabilir. Şu an gayet sağlıklıyım ama doğduğumda nispeten zayıftım. Şimdi kendimi oldukça iyi hissediyorum ve birçok insan daha genç göründüğümü düşünüyor. Günlük hayatımda kirpiklerim herhangi bir zorluk getirmiyor.

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