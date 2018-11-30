Doktorlar bile hamile sandı! Gerçek çok farklı çıktı

Başta kilo aldığı ya da hamile kaldığı yönünde sorulan sorularla baş etmek zorunda kalan 28 yaşındaki kadın, konulan teşhis üzerine ameliyata alındı. Ameliyat sonrası ortaya çıkan görüntü Kelly'nin 4 yıllık eziyetinin sona erdiğinin resmiydi.

İngiltere'nin Swansea şehrinde yaşayan 28 yaşındaki Keely Favell, karnının sürekli şişmesi üzerine doktora gitti. Doktorlar testlerin negatif çıkmasına rağmen Kelly'nin hamile olduğunda ısrar etti. Ancak detaylı testler sonucunda çıkan sonuç doktorları bile şaşırttı.

28 yaşındaki Keely Favell, karnının sürekli şişmesi üzerine çevresindekilerden hamile olup olmadığına dair sorulara maruz kaldı.

Keely, üç hamilelik testi yaptırmasına rağmen sonuç negatif çıkmıştı... Sağlıklı olmasına rağmen kilo alan ve hata olma ihtimalini düşünen genç kadın doktora gitti.

Doktorlar da ilk başta genç kadının büyüyen karnının hamilelik sebebiyle olabileceğini düşündü. Ancak gerçek ultrason testleri sonucunda anlaşıldı.

Keely'in karnındaki şişliğin 'büyük yumurtalık kistleri' sonucunda olduğu anlaşıldı.Genç kadının 4 yıl boyunca büyümeye devam eden kisti geçtiğimiz aylarda teşhis sonrası ameliyatla alındı.

Ameliyat sonucunda Keely'nin kistinin tam 26 kg ağırlığında olduğu ortaya çıktı. Genç kadının ameliyat sonrası karnında 30 cm büyüklüğünde bir yara ile yaşaması gerekse de Keely "yaşadığım için şanslıyım" diyor.