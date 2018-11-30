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Doktorlar bile hamile sandı! Gerçek çok farklı çıktı

DÜNYA HABERLERİ  | 30.11.2018 08:46 | Son Güncelleme

İngiltere'deki Swansea şehrinde yaşayan Keely Favell, sürekli şişen karnının nedenini öğrenmek için doktora gitti. Testlerin negatif çıkmasına rağmen Kelly'nin hamile olduğunu düşünen doktorlar, başka testler de yapınca gerçek ortaya çıktı. Çıkan sonuca doktorlar bile şaşırdı.

Başta kilo aldığı ya da hamile kaldığı yönünde sorulan sorularla baş etmek zorunda kalan 28 yaşındaki kadın, konulan teşhis üzerine ameliyata alındı. Ameliyat sonrası ortaya çıkan görüntü Kelly'nin 4 yıllık eziyetinin sona erdiğinin resmiydi.

İngiltere'nin Swansea şehrinde yaşayan 28 yaşındaki Keely Favell, karnının sürekli şişmesi üzerine doktora gitti. Doktorlar testlerin negatif çıkmasına rağmen Kelly'nin hamile olduğunda ısrar etti. Ancak detaylı testler sonucunda çıkan sonuç doktorları bile şaşırttı.
28 yaşındaki Keely Favell, karnının sürekli şişmesi üzerine çevresindekilerden hamile olup olmadığına dair sorulara maruz kaldı.
Keely, üç hamilelik testi yaptırmasına rağmen sonuç negatif çıkmıştı... Sağlıklı olmasına rağmen kilo alan ve hata olma ihtimalini düşünen genç kadın doktora gitti.
Doktorlar da ilk başta genç kadının büyüyen karnının hamilelik sebebiyle olabileceğini düşündü. Ancak gerçek ultrason testleri sonucunda anlaşıldı.
Keely'in karnındaki şişliğin 'büyük yumurtalık kistleri' sonucunda olduğu anlaşıldı.Genç kadının 4 yıl boyunca büyümeye devam eden kisti geçtiğimiz aylarda teşhis sonrası ameliyatla alındı.
Ameliyat sonucunda Keely'nin kistinin tam 26 kg ağırlığında olduğu ortaya çıktı. Genç kadının ameliyat sonrası karnında 30 cm büyüklüğünde bir yara ile yaşaması gerekse de Keely "yaşadığım için şanslıyım" diyor.

YUMURTALIK KİSTLERİ

YUMURTALIK KİSTLERİ
Bir yumurtalık kisti, bir kadının yumurtalığı üzerinde sıvı dolu bir kesenin geliştiği ortak bir durumdur.Genellikle hiçbir belirti göstermezler ve kendi başlarına kaybolurlar, ancak endometrioz gibi daha ciddi altta yatan bir durumdan kaynaklanabilirler. Şiddetli kasık ağrısı, adet dönemlerinde değişiklik, daha sık idrara çıkma ihtiyacı ve şişkinlik şikayetlerinde hemen doktora başvurulması gerekmektedir.
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ingiltere Keely Favell doktor

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