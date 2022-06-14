Doktorlar bile şaşırdı! 6 defa duran kalbi, 7 defa çalıştırıldı…

İstanbul'da kalp krizi geçiren Sedat Çaycı'nın kaldırıldığı hastanede iki kez kalbi durdu. Yoğun bakıma alınan hastanın 4 kez daha kalbi durdu, Doç. Dr. Fatih Uzun ve ekibi tarafından uzun uğraşlar sonucunda yeniden hayata döndü.

DOKTORLOR ‘HASTAYI KAYBETTİK’ DEDİ AMA…

İstanbul'da direksiyon başında kalp krizi geçiren Sedat Çaycı'nın (62), kaldırıldığı hastanede iki kez kalbi durdu. 25 dakika masaj yapan doktorlar sonuç alamayınca aileye 'hastayı kaybettik' dedi ve ölüm kağıdı hazırladı. Ancak son anda Çaycı, kalp masajına cevap verdi ve ambulansla Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

6 KEZ KALBİ DURDU

Akşam gazetesinin haberine göre; Yoğun bakıma alınan hastanın 4 kez daha kalbi durdu, Doç. Dr. Fatih Uzun ve ekibi tarafından uzun uğraşlar sonucunda yeniden hayata döndü. Doç. Dr. Uzun, toplam 40 dakika kalp masayı yaptıkları hastanın tıkalı kalp damarlarını açtıklarını ve 5 gün yoğun bakımda tuttuklarını söyledi. 6 kez kalbi durmasına rağmen hekimlerin ısrarlı kalp masajıyla yaşama döndürülerek iyileşen Sedat Çaycı ise "Önce Allah sonra doktorlarımın sayesinde yaşıyorum. Hastanede çok iyi tedavi edildim" diye konuştu.



