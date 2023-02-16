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Doktorlar bile şaştı kaldı: Çok inanılmaz bir olay... 248. saatte mucizenin adı olan Aleyna Ölmez'in günler sonra ilk sözleri

16.02.2023 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, 11 gün sonra Kahramanmaraş'tan gelen yeni mucizenin mutluluğunu yaşadı. 10 İlde büyük yıkımlara neden olan deprem sonrası başlayan arama kurtarma çalışmalarının 248. saatinde 17 yaşındaki Aleyna Ölmez enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Genç kızın sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Cengiz Dilber "Çok inanılmaz bir olay. Bizi şaşırttı, sağlık durumu çok iyi." diye konuştu. Ankara'ya sevk edilen Aleyna ise ilk açıklamasında "İyiyim. Kendi kendime vakit geçirmeye çalıştım" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen peş peşe iki büyük depremin yarattığı enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ederken, 11. günde yeni bir mucize yaşandı. "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 248 saat sonra arama kurtarma ekiplerince sağ olarak çıkartılan 17 yaşındaki Aleyna Sönmez, herkesi mutluluktan ağlatırken, sağlık durumuyla ilgili gelen bilgiler ise adeta şaşkına çevirdi.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta
Enkazdan çıkarılmasının ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesinde ilk muayenesi yapılan Ölmez, buradan da Ankara'ya sevk edildi.

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DOKTORLAR BİLE ŞAŞTI KALDI: "ÇOK İNANILMAZ BİR OLAY, SAĞLIK DURUMU ÇOK İYİ"

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Dilber, Ölmez'in sağlık durumuna ilişkin şu bilgileri verdi:

"Çok inanılmaz bir olay. 248 saat sonra, 11. günde geldi. Vücut fonksiyonlarını çok bozulmadan yaşaması, böbrek fonksiyonlarının bozulmaması bizi şaşırttı. İnanılmaz bir şey. Sağlık durumu çok iyi. İlk geldiğinde 'Aleyna nasılsın?' dedim, 'Hocam çok iyiyim' dedi. Her geçen saat daha iyi oluyor. Çok daha iyi. Şimdi, Ankara'ya gönderiyoruz. Biraz travma var tabii. Travmanın etkileri nedeniyle biraz bu ortamdan uzaklaştırmak da gerekiyor. Vücudunda çok önemli bir kırığı yok. Beyin fonksiyonları iyi. Bütün organları iyi durumda. Daha iyi bir ortama çekmek istiyoruz onu."

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ALEYNA ÖLMEZ'DEN İLK AÇIKLAMA: "KENDİ KENDİME VAKİT GEÇİRMEYE ÇALIŞTIM"

Ölmez, sevk öncesinde hastanede kendisinin sağlık durumunu soran basın mensuplarına, "İyiyim teşekkür ederim" ifadeleriyle karşılık verdi.

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Enkaz altında ne yaptığı sorusuna Aleyna Ölmez, "Hiçbir şey yoktu elimde, kendi kendime vakit geçirmeye çalıştım." dedi.

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Ölmez'in teyzesi Güler Duman ise "Mutluyuz çok şükür, inşallah hayırlısıyla tamamen ayağa kalkarsa daha da mutlu oluruz. Çok şükür, bin şükür dualarımızın karşılığı oldu. Allah'a 11 gündür dua ediyorduk, hamdolsun, çok şükür sağlıklı bir şekilde kavuşabildik." ifadelerini kullandı.

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(AA)

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deprem Kahramanmaraş

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