Doktorlar bile teşhis koyamadı! Sosyal medyadan itiraf etti: Sadece bir göğsüm büyüdü

İngiltere’de yaşayan Becca Butcher isimli bir kadın ergenlik dönemine girmeye başladığında göğüslerinin normalinden farklı bir şekilde büyüdüğünü fark etti. Sol göğsünün gelişme göstermediğini ifade eden Butcher, sadece bir göğsünün büyüdüğünü anladığında çok utandığını ve hemen doktora başvurduğunu söyledi. İç çamaşırının diğer tarafını iki göğsünü eşitlemek için pamukla dolduran Butcher, kendi hikayesinden söz ettiği sosyal medya paylaşımıyla gündem yarattı.

KİMSE BİLMİYORDU

250.000'den fazla beğeni alan bir TikTok videosunda Butcher, “Ergenlik çağına girdiğimde göğüslerimden birinin büyümediğini fark ettim. Doktoruma gittiğimde bana, 'Henüz ergenliği bitirmedin. Sorun yok. Kadınların bir göğsünün diğerinden büyük olması normal. Geçmezse birkaç yıl içinde yine gel’ dedi. Onun söylediklerinin üzerine beklemeye başladım” diye konuştu.

İlök doktora gittiğin 13-14 yaşlarında olduğunu belirten Butcher, 16 ila 17 yaşları arasında vücudunda hiçbir gelişme olmadığı için yeninden doktorun yolunu tuttu. Doktorların vücudundaki asimetrik durumu ergenliğe bağladığını ifade eden Butcher, “Araştırmalarım sonucunda bu durumun Polonya Sendromu olduğunu öğrendim. Polonya Sendromu, vücudun bir tarafında eksik veya az gelişmiş kaslarla doğan kişilerde göğüs, omuz, kol ve eli etkileyebilecek anormalliklerle sonuçlanan bir bozukluktur. Bu bilgiyi doktoruma götürdüm ve bunun hakkında hiçbir şey bilmediği için teşhis koyamayacağını söyledi” ifadelerini kullandı.

“KENDİMLE BARIŞTIM”

Yıllar içinde birçok farklı görüş almak için tıp uzmanlarından yardım isteyen Butcher sonunda ise durumunu kabul etmeyi seçti. Sosyal medyadan benzer durumu yaşayan insanlara ilham olmak için paylaşım yaptığını ifade eden Butcher, “Resmi bir teşhisim yok. Kendimle barıştım ve bu şekilde daha mutluyum. Artık onu saklamak istemiyorum” dedi.



