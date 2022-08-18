Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Doktorlar bile teşhis koyamadı! Sosyal medyadan itiraf etti: Sadece bir göğsüm büyüdü

Doktorlar bile teşhis koyamadı! Sosyal medyadan itiraf etti: Sadece bir göğsüm büyüdü

18.08.2022 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok’ta Becca Butcher kullanıcı ismiyle paylaşım yapan bir kadın ergenlik döneminden itibaren yalnızca sol göğsünün büyüdüğünü fark etti. Danıştığı doktorlar ise ergenlik döneminde bu durumun normal olduğunu söyledi. Ancak Butcher’in nadir görülen bir hastalığa sahip olduğu yıllar içinde ortaya çıktı.

Doktorlar bile teşhis koyamadı! Sosyal medyadan itiraf etti: Sadece bir göğsüm büyüdü

İngiltere’de yaşayan Becca Butcher isimli bir kadın ergenlik dönemine girmeye başladığında göğüslerinin normalinden farklı bir şekilde büyüdüğünü fark etti. Sol göğsünün gelişme göstermediğini ifade eden Butcher, sadece bir göğsünün büyüdüğünü anladığında çok utandığını ve hemen doktora başvurduğunu söyledi. İç çamaşırının diğer tarafını iki göğsünü eşitlemek için pamukla dolduran Butcher, kendi hikayesinden söz ettiği sosyal medya paylaşımıyla gündem yarattı.

Böyle cinsiyet öğrenme partisi görülmedi! Partideki direk dansçıları sosyal medyanın tepkisini çektiBöyle cinsiyet öğrenme partisi görülmedi! Partideki direk dansçıları sosyal medyanın tepkisini çekti

KİMSE BİLMİYORDU

2

250.000'den fazla beğeni alan bir TikTok videosunda Butcher, “Ergenlik çağına girdiğimde göğüslerimden birinin büyümediğini fark ettim. Doktoruma gittiğimde bana, 'Henüz ergenliği bitirmedin. Sorun yok. Kadınların bir göğsünün diğerinden büyük olması normal. Geçmezse birkaç yıl içinde yine gel’ dedi. Onun söylediklerinin üzerine beklemeye başladım” diye konuştu.

İlök doktora gittiğin 13-14 yaşlarında olduğunu belirten Butcher, 16 ila 17 yaşları arasında vücudunda hiçbir gelişme olmadığı için yeninden doktorun yolunu tuttu. Doktorların vücudundaki asimetrik durumu ergenliğe bağladığını ifade eden Butcher, “Araştırmalarım sonucunda bu durumun Polonya Sendromu olduğunu öğrendim. Polonya Sendromu, vücudun bir tarafında eksik veya az gelişmiş kaslarla doğan kişilerde göğüs, omuz, kol ve eli etkileyebilecek anormalliklerle sonuçlanan bir bozukluktur. Bu bilgiyi doktoruma götürdüm ve bunun hakkında hiçbir şey bilmediği için teşhis koyamayacağını söyledi” ifadelerini kullandı.

Büyük beden model Abby Bible, pembe bikini üstüyle kalıpları yıktı! Sosyal medyadan yorum yağdıBüyük beden model Abby Bible, pembe bikini üstüyle kalıpları yıktı! Sosyal medyadan yorum yağdı

“KENDİMLE BARIŞTIM”

3

Yıllar içinde birçok farklı görüş almak için tıp uzmanlarından yardım isteyen Butcher sonunda ise durumunu kabul etmeyi seçti. Sosyal medyadan benzer durumu yaşayan insanlara ilham olmak için paylaşım yaptığını ifade eden Butcher, “Resmi bir teşhisim yok. Kendimle barıştım ve bu şekilde daha mutluyum. Artık onu saklamak istemiyorum” dedi.

Nicole Scherzinger önsüz bikini trendine uydu! Dekoltesini bir gören bir daha baktıNicole Scherzinger önsüz bikini trendine uydu! Dekoltesini bir gören bir daha baktı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Böyle cinsiyet öğrenme partisi görülmediBöyle cinsiyet öğrenme partisi görülmedi
Üçlü ilişki itirafı ‘pes’ dedirtti! “Üvey annemi hediye ettim”Üçlü ilişki itirafı ‘pes’ dedirtti! “Üvey annemi hediye ettim”
Öğrencisinden hamile kalmıştı! “Doğumu okullarda canlı...”Öğrencisinden hamile kalmıştı! “Doğumu okullarda canlı...”
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya büyük göğüs göğüs göğüs cerrahisi küçük göğüs
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Ünlü futbolcu ile seks videoları vardı! Mahkemede itiraf

Ünlü futbolcu ile seks videoları vardı! Mahkemede itiraf

Dönme dolapta ilişkiye giren çift meraklı bakışlara aldırmayınca...

Dönme dolapta ilişkiye giren çift meraklı bakışlara aldırmayınca...

Müziğin ritmine kendisini kaptırdı! Düğün dansı gülümsetti

Müziğin ritmine kendisini kaptırdı! Düğün dansı gülümsetti

Melih Gökçek'e 'kara leke' diyerek yüklendi!

Melih Gökçek'e 'kara leke' diyerek yüklendi!

İlginizi Çekebilir

Hem sebebini hem şifasını açıkladı

Hem sebebini hem şifasını açıkladı

Mucize değil, gerçek! Etkili olmadığı hastalık yok

Mucize değil, gerçek! Etkili olmadığı hastalık yok

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Cinsel ilişkiyi imkânsız hale getirebilir!

Cinsel ilişkiyi imkânsız hale getirebilir!

Meşhur nehirde dehşete düşüren keşif! O taşlar neyin habercisi?

Meşhur nehirde dehşete düşüren keşif! O taşlar neyin habercisi?

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.