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Doktorlar gördüklerine inanamadı! Canı sıkıldığı için yapmış

24.09.2022 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İdrarını yapamadığı ve cinsel organı acıdığı için hastaneye başvuran 11 yaşındaki çocuğun cinsel organından 8 cm’lik iğne çıktı. Anne ve babasına söylemeye utandığı için saatlerce o iğneyle acı içinde kalan çocuk, doktorlara iğneyi kendinin koyduğunu itiraf etti.

Doktorlar gördüklerine inanamadı! Canı sıkıldığı için yapmış

İdrar yapmakta zorlanan 11 yaşındaki bir çocuğu muayene eden sağlık görevlileri, idrar yolundan yukarı itilmiş akupunktur iğnesi bulunca hayretler içinde kaldı.

Sağlık görevlileri başlangıçta çocuğun ağrısına bir açıklama bulamadılar ve onu Çin'in Jiangxi Eyaleti, Nanchang'daki Jiangxi Çocuk Hastanesine röntgen çektirmeye gönderdiler.

CANI SIKILDIĞI İÇİN YAPMIŞ

Başhekim Rao Pinde, genci sorguladıklarında canı sıkıldığı için iğneyi kendisine soktuğunu itiraf ettiğini ve yapıp yapamayacağını görmek istediğini söyledi.

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İşlemi yaklaşık 12 saat önce yaptığını ve idrarını yapamayınca ağrıdığını ve sonunda ne yaptığını itiraf etmeden yardım istediğini söyledi. Genç daha sonra acilen ameliyata alındı ve doktorlar, endoskopik bir alet kullanarak ameliyatla iğneyi çıkarmayı başardılar.

Dr. Pinde, bu tür kazalara maruz kalan çocukların çoğu zaman ailelerine söyleyemeyecek kadar utandıklarını ya da utandıklarını söyledi.

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