Doktorlar ’imkansız’ dedi, 7 yıl sonra hamile kaldı

"İmkansız dediler her gün ağladım"

7 yıldır çocuk hasreti çeken Gülten Göktekin ise birçok doktorun imkansız dediğini her gün ağlayıp umudunu kestiği aktararak 7 yıl sonra hayata tekrar bağlandığını vurguladı. Göktekin, "16 yaşımda evlendim, Mayıs ayında 7’nci yılım oluyor. Ben hastalığımı bilmiyordum, küçük yaşta evlendiğim için çocuk istemedim. İlerleyen yaşlarda da baktım çocuk olmuyor, hastaneye gittim bana baktılar herhangi bir sorunun olmadığını söylediler. Eşimden test istediler, sıkıntı çıktı. Orada ben her şey bitti dedim, ağladım, üzüldüm, hayal kırıklığına uğradım. Hakan hocaya 5 yıl önce gelmiştim, konuştuk daha sonra gittim ve bir daha hiç gelmedim. Gelmememin sebebi yaşım küçük olduğundan Allah’a inandım kendiliğinden olur dedim. O zaman ki aklımla doktorların yanlış söylediğini bilmediklerini sandım. 1 yıl önce de sosyal medya hesaplarından bakarken Hakan Çoksüer’in başarılarını gördüm. Benim gibi olanlara yaptığı başarılar beni umutlandırdı. Geldim muayene oldum, benim tüplerimin kapalı olduğunun teşhisi de konuldu. Eşim 6 ay önce ameliyat olurken ben de 3 ay önce perde ve rahim yıkama ameliyatı oldum. Ameliyattan 1 ay sonra geldim, hazırsam başlayacaklarını söylediler. İlaç, yumurta çatlatma iğneleri, yumurta gelişme iğnesi kullanmaya başladım. Bayağı bir zorlu yollardan geçtim, benim çektiğimi inşallah hiç kimse çekmez. 7 yıl sonra gebelik müjdesi aldım, mutluluktan titriyorum" diye konuştu.



