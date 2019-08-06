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Doktorlar ’imkansız’ dedi müjdeli haberi Diyarbakır’da aldı

SAĞLIK HABERLERİ  | 06.08.2019 11:30 | Son Güncelleme

Mardin’de yaşayan Adalet Baran’a erken menopoz teşhisi konuldu.

Doktorlar ’imkansız’ dedi müjdeli haberi Diyarbakır’da aldı

Mardin’de yaşayan Adalet Baran’a erken menopoz teşhisi konuldu. Gitmediği doktor kalmayan Şengül, doktorların “imkansız” demelerine rağmen Diyarbakır’da gördüğü tedavinin ardından müjdeli haberi alarak gebe olduğunu öğrendi.
Mardin’de yaşayan 30 yaşındaki Adalet ve Vedat Baran çifti, çocuk sahibi olmak için Türkiye’nin birçok ilinde çalmadık kapı bırakmadı. Başvurduğu kliniklerde olumsuz sonuç alan çifte doktorlar çocuk sahibi olmalarının imkansız olduğunu söyledi. Doktorların “Evinize gidin çocuk sahibi olmanız imkansız” sözüyle Baran, tam umudunu kaybetmişken, arkadaş tavsiyesiyle Diyarbakır’a gelip Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer’in yanına gitti. Yapılan tetkiklerde erken menopoz teşhisi konulan Baran’a yumurta güçlendirme (PRP) ve yumurta detoks tedavisi uygulandı. Baran, yaklaşık 3 aylık tedavi sonrası erken menopozu atlattı. Yumurta güçlendirme ve yumurta detoks tedavileriyle menopozdan kurtulan Baran, kendiliğinden spontane gebe kaldı. Gebe kaldığına inanmayan Adalet Baran, Prof. Dr. Çoksüer ve ekibine teşekkür etti.

"Erken menopoz, PRP ile son buldu"
Yıllardır çocuk hasretiyle gitmediği yer kalmayan Adalet Baran’ın erken menopoz teşhisi üzerine doktorların çocuk sahibi olmasının imkansız dediğini aktaran Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, hastayı erken menopozdan PRP ve yumurta detoks tedavisi ile kurtardıklarını söyledi. Prof. Dr. Çoksüer, "Adalet Baran erken menopoz teşhisi ile kliniğimize geldi, yani hasta hiç adet görmediği için bize başvurdu. Hasta birçok kliniğe başvurmuş, yapılan tahlillerde hastanın menopozda olduğu ve artık tedavinin imkansız olduğu yönde bir kez tüp bebek yapılmış fakat yumurta gelişememiş. Başka bir klinik ise aşıla için ilaç vermiş ama oda geliştirememiş. Hastaya gidin evinizde oturun artık imkansız olduğu söylenmiş. Hasta yıllardır umutsuz bir şekilde evinde oturuyordu, bir arkadaş tavsiyesiyle kliniğimize geldi. Bizde muayenemizi yaptık, hastanın FSH 40’larda ve artık menopoz teşhisi koyduk. Erken menopozda olan hastalara tüp bebek yapamıyoruz, biz ilk önce hastaya yumurtalarını güçlendirme PRP ve yumurta detoks tedavisi verdik. Yumurtaları gençleştirmek için yumurtaların içerisine ve rahime PRP enjeksiyonu ile ikili PRP tedavisi yaptık. İkili PRP tedavisinden sonra hasta 3’üncü ayında kendiliğinden spontane gebelik elde etti. Bu da bizim için mutluluk kaynağı, erken menopozdaki hastalar için bir umut ışığı olduğu gösteriyor. Rabbim çocuk sahibi olmak isteyen herkese bu mutluluğu tatsın diliyorum” dedi.

Doktorlar "imkansız" demişti
Mardin’den gelen ve 30 yaşında olan Adalet Baran, başvurduğu doktorların birçoğunun çocuk sahibi olmasının imkansız olduğunu ve evlerine gidip oturmalarını söylendiğini aktardı. Baran, "Birçok doktora gittim bazıları çocuğun olur bazıları olmaz dedi, en son bir doktora erken menopoza girdiğimi söyledi. Bir tane hoca bizi Hakan hocaya yönlendirdi, bende geldiğimde ilk olarak Hakan hoca Allah’tan umut kesilmez dedi. PRP uygulaması yapıldı, uygulamadan 3 ay sonra gelip test yaptım. Bana hamilesin dedi şok oldum, bende olamaz dedim bütün hocalar olmaz demişlerdi dedim. Bir başarı olmuş Allah verdi, dilim tutuldu çok heyecanlıyım. Birçok doktor imkansız dedi Diyarbakır’a geldim başarılı oldu” diye konuştu.

"Günler geçmiyor"
Adalet Baran’ın eşi Vedat Baran (28) ise bebeklerini kucaklarına alacakları günü saydıklarını ve günlerin geçmediği dile getirdi. Baran, "Hakan hocaya gelmeden önce çeşitli doktorlara gittik, bize umut olmadığını ve evimize gitmemizi söylediler. Daha sonra Hakan hocanın yanına geldik, Allah’tan umut kesilmez dedi, önce Allah’a sonra bana inanın dedi bizde inandık. Allah’a şükürler olsun ilerde inşallah bebeğimizi kucağımıza alırız. Anlatılmaz bir his çocuğumu kucağıma almak için gün sayıyorum ama geçmiyor” şeklinde konuştu.

Doktorlar ’imkansız’ dedi müjdeli haberi Diyarbakır’da aldı

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