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Doktorlar'ın Zenan'ı Melike Güner'i yıkan haber! Melike Güner annesini kaybetti

22.01.2022 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doktorlar dizisinde Zenan'ı oynayan ve hafızalara bu rolle kazınan oyuncu Melike Güner annesinin ölüm haberiyle yıkıldı. Melike Güner acı haberi takipçileriyle paylaşarak başsağlığı mesajları için teşekkür etti.

Doktorlar'ın Zenan'ı Melike Güner'i yıkan haber! Melike Güner annesini kaybetti

Doktorlar dizisindeki Zenan karakteri ile hafızalara kazınan Melike Güner annesini kaybetti. Başarılı oyuncu Güner, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Annesinin fotoğrafını paylaşan oyuncu paylaşımına "20.01.2022'de canım annemi kaybettik. Acıma saygıyla sarılan, sessizce ellerinden tutan, yanımda olan tüm canım arkadaşlarım teşekkür ederim" notunu düştü.

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Güner acı haberle derinden sarsılırken, Feyyaz Duman, İsmail Demirci, ve Meltem Cumbul'un da aralarında olduğu birçok ünlü isim başsağlığında bulundu.


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