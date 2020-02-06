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Doktorlar inanamadı! Genç kadının 'dişi kıllanıyor'

DÜNYA HABERLERİ  | 06.02.2020 14:57 | Son Güncelleme

İlginç tıbbi vaka İtalya'da yaşandı. Bir kadın 'dişinin kıllandığı' iddiasıyla soluğu acil serviste aldı.

Doktorlar inanamadı! Genç kadının 'dişi kıllanıyor'

İsmi açıklanmayan kadının şikayetleri 19 yaşında başladı. Kendisine vücudundaki hormonal dengesizlik nedeniyle polikistik over sendromu teşhisi kondu.

Vücudundaki aşırı kıllanmadan rahatsız olan kadına, hormon seviyesini düzene koymak için doğum kontrol hapı kullanılan bir tedaviye başlandı.

Kadının kıllanma sorunu normale döndü ancak 25 yaşına gelen genç kadın bu sefer farklı bir şikayetle aynı hastanenin kapısını çaldı.

Yapılan araştırmaların üzerine kadının yanak ve çenesinde aşırı kıllanma tespit edildi. Ancak ilginç olan kısım kadının ağzının içinde diş köklerinde de kirpik benzeri kıllanmalar vardı.

Bugüne kadar polikistik over sendrom yüzünde kadınlarda yoğun kıllanma görülse de bunun tıp literatürüne giren ilk vaka olduğu düşünülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
doktor diş Ağız kıllanma polikistik over sendromu İtalya

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