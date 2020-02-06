Doktorlar inanamadı! Genç kadının 'dişi kıllanıyor'

İsmi açıklanmayan kadının şikayetleri 19 yaşında başladı. Kendisine vücudundaki hormonal dengesizlik nedeniyle polikistik over sendromu teşhisi kondu.

Vücudundaki aşırı kıllanmadan rahatsız olan kadına, hormon seviyesini düzene koymak için doğum kontrol hapı kullanılan bir tedaviye başlandı.

Kadının kıllanma sorunu normale döndü ancak 25 yaşına gelen genç kadın bu sefer farklı bir şikayetle aynı hastanenin kapısını çaldı.

Yapılan araştırmaların üzerine kadının yanak ve çenesinde aşırı kıllanma tespit edildi. Ancak ilginç olan kısım kadının ağzının içinde diş köklerinde de kirpik benzeri kıllanmalar vardı.

Bugüne kadar polikistik over sendrom yüzünde kadınlarda yoğun kıllanma görülse de bunun tıp literatürüne giren ilk vaka olduğu düşünülüyor.



