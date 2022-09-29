Doktorlar kaç yaşında emekli olur? Doktorların emeklilik yaşı kaçtır?

Bir doktor emekli olmak istediği zaman bağlı olduğu kuruma, kamu ya da özel sektörde çalışıyor oluşuna göre bazı kuralları yerine getirmelidir. Bu kuralların başında doldurmakla yükümlü olduğu hizmet günü sayısı gelir. Yaş sınırı da emekli olmak için önemli bir kriterdir.

Sağlık Bakanlığına ya da bu bakanlığa bağlı kuruluşlarda çalışan her doktor yaş sınırına ulaştığı zaman emekli olmaya hak kazanır. Bir doktor meslek hayatında 25 hizmet yılını tamamladığı zaman emekli olabilir. Zorunlu tutulan yaş sınırından itibaren de emekli maaşı almaya başlar.

Doktorların emeklilik yaşı nasıl hesaplanır?

Özel hastanelerde ya da kamu alanındaki sağlık kurumlarında çalışan doktorlar kanunların koyduğu bazı kriterlere göre emekli olurlar. Buna göre kanunun ek 17. maddesi baz alınır. Bu maddede "Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan doktorlar ve uzman doktorlar ile 24 Kasım 2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen aile hekimleri her yıl bakanlıkça uygun görülmek şartıyla yetmiş iki (72) yaşına kadar çalışabilir." ifadesi bulunmaktadır.

Doktorlar kaç yaşında emekli olur?

Doktorların emekli olabilmek için 65 yaşını doldurmuş olmaları gerekir. Ayrıca 72 yaşından gün almamış olmalıdırlar. Sağlık Bakanlığında ya da bu bakanlığa bağlı olan kurum ve kuruluşlarda çalışmış olmaları gerekir.

Sosyal Sigortalar Kurumu ya da diğer kurumlara bağlı olarak ilk işe giriş tarihi doktorların emeklilik yaşını belirlemede önemli bir kriterdir. Buna göre 2008 Mayıs ayı sonrasında işe girişi bulunanlar 5400 iş gününü ve 61 yaşı tamamlamış olmalıdır. Bu tarihten sonra işe giriş yapanlar ise kademeli geçişten faydalanırlar. Buna göre 400 günden emekli olabilirler. 61 yaşında emekli olmak için 5400 hizmet gününü tamamlamaları gerekir.



