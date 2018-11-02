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Doktorlar kanlar içinde buldu! Köpeğinin penis ve testislerini yediği ortaya çıktı!

DÜNYA HABERLERİ  | 02.11.2018 15:53 | Son Güncelleme

İskoçya'da kan donduran bir olay yaşandı! İsmi açıklanmayan bir adam evinde kanlar içinde sağlık ekipleri tarafından bulundu. Korkunç gerçek kısa süre sonra ortaya çıktı. Adamın penis ve testislerinin kendi köpeği tarafından yendiği ortaya çıktı!

Doktorlar kanlar içinde buldu! Köpeğinin penis ve testislerini yediği ortaya çıktı!

İskoçya'nın doğu Lothian bölgesinde bir adamın cinsel organı ve testisleri buldog cinsi köpeği tarafından ısırılarak koparıldı.

Kendi dairesinde bilinçsiz bir halde kanlar içinde bulunan 22 yaşındaki adam hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan adamın cinsel organları yerine dikilemedi. Zira evdeki köpeğin adamın penis ve testislerini yediği ortaya çıktı.

Uzun süre komadan kaldıktan sonra odaya indirilen adamın durumu ciddiyetini koruyor.

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"PENİSİNE FISTIK EZMESİ SÜRÜP KÖPEĞE YALATMAYA ÇALIŞMIŞ"

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, şüpheli sıfatıyla kimseyi gözaltına almadığını açıkladı.

Adamın köpekle olay sırasında evde yalnız olduğunu söyleyen polis, adamın kasıklarında 'fıstık ezmesi' kalıntıları bulunduğunu duyurdu.

Polis olaydan önce adamın cinsel organına fıstık ezmesi sürerek köpeğe yalatmaya çalıştığını belirtiyor.

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İskoçya penis testis Lothian fıstık ezmesi

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Heeee!!!..... bende diyorum bu ünlüler o muhteşem evlerinde bu kıl torbalarını niye gezdiriyor hatta birken iki bazen üç köpek birden.. ama sor hepsi hayvan sever....yersen
helal olsun köpek kardeşe.
yoruma yazmayi dusundugum yazinin son kisminda gizliymis.insanoglundan hicbisey kurtulamiyor ...
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