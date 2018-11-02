Doktorlar kanlar içinde buldu! Köpeğinin penis ve testislerini yediği ortaya çıktı!

İskoçya'nın doğu Lothian bölgesinde bir adamın cinsel organı ve testisleri buldog cinsi köpeği tarafından ısırılarak koparıldı.
Kendi dairesinde bilinçsiz bir halde kanlar içinde bulunan 22 yaşındaki adam hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan adamın cinsel organları yerine dikilemedi. Zira evdeki köpeğin adamın penis ve testislerini yediği ortaya çıktı.
Uzun süre komadan kaldıktan sonra odaya indirilen adamın durumu ciddiyetini koruyor.
"PENİSİNE FISTIK EZMESİ SÜRÜP KÖPEĞE YALATMAYA ÇALIŞMIŞ"
Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, şüpheli sıfatıyla kimseyi gözaltına almadığını açıkladı.
Adamın köpekle olay sırasında evde yalnız olduğunu söyleyen polis, adamın kasıklarında 'fıstık ezmesi' kalıntıları bulunduğunu duyurdu.
Polis olaydan önce adamın cinsel organına fıstık ezmesi sürerek köpeğe yalatmaya çalıştığını belirtiyor.
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