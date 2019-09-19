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Doktorlar sağlıkta şiddete dikkat çekmek için fotoğraf sergisi açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 14:47 | Son Güncelleme

Türkiye’nin çeşitli illerinde görev yapan doktorlar Nevşehir’de sağlıkta şiddete hayır demek amacıyla fotoğraf sergisi açtı.Türkiye’nin 41 şehrinden 41 doktorun oluşturduğu fotoğraf sergisi Nevşehir Nissara Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde açıldı.

Türkiye’nin çeşitli illerinde görev yapan doktorlar Nevşehir’de sağlıkta şiddete hayır demek amacıyla fotoğraf sergisi açtı.
Türkiye’nin 41 şehrinden 41 doktorun oluşturduğu fotoğraf sergisi Nevşehir Nissara Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde açıldı. 14 Mart’ta Adana’dan başlayarak çeşitli şehirleri dolaşarak sanatseverlerle buluşan serginin Nevşehir ayağı Nissara AVM’de sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Nevşehir’de görev yapan Aile Hekimi Dr. Ayhan Pınarlı sosyal medyada bir araya gelen 41 doktorun sağlıkta şiddete tepki göstermek amacıyla buluştuğu fotoğraf platformu ile sanatseverlerle buluştuklarını kaydetti. Pınarlı, “ Biz bu sergi için sosyal bir grupta bir araya geldik. Ve burada oluşturduğumuz grup ile fotoğraf sergisi açmaya karar verdik. Türkiye’nin 41 farklı şehrinden aile hekim ive doktor arkadaşlarımız bir araya gelerek son zamanlarda artan sağlıkta şiddete dur demek ve hekimlerin içinizden biri olduğunu, dünyaya bakışlarını, doğaya bakışlarını, insana bakışlarını fotoğraf üzerinden anlatmak için böyle bir sergi yapmaya karar verdik” dedi.
Samsun’da Aile Hekimliği görevinde bulunan Dr. Şule Solmaz Köksal son zamanlarda artan sağlıkta şiddete karşı fotoğraflarla sesimizi duyurmaya çalışıyoruz diye konuştu. Köksal, “Sergimizi bu defa Nevşehir’de açmaya karar verdik. Dr. Ayhan Pınarlı’nın da söylediği gibi bu sergimiz ile hekimlerin, sağlık çalışanlarının şiddetle anılmasından rahatsız olduğumuz için artık güzel haberler ile anılmak istiyoruz dedik ve fotoğraf sergisi açmaya karar verdik. Türkiye’nin farklı şehirlerinde görev yapan hekim arkadaşlarımız ile sosyal medyadan organize olarak bir araya geldik. 41 hekim her hekim farklı şehirlerde farklı unvanlarda görev yapıyor. Hepimiz bir tane fotoğraf verdik. Sergimizin konusu yok. Hepimiz kendimizin seçtiği bir fotoğrafı verdik. Aslında asıl amacımız biz sağlıkta şiddete hayır diyoruz. Artık sağlık çalışanlarını şiddet haberleri ile basından görülmesinden yorulduk, istemiyoruz. Bizi artık daha güzel haberlerle ekrana çıkartın diyoruz. Biz hepimiz bu fotoğraf sergisine gönül verdik. Fotoğraflarla sesimizi duyurmaya çalışıyoruz” dedi.
Nevşehir Nissara AVM’de doktorlar tarafından açılan fotoğraf sergisi 22 Eylül Pazar akşamına kadar ziyaret edilebilecek.

Doktorlar sağlıkta şiddete dikkat çekmek için fotoğraf sergisi açtı

Doktorlar sağlıkta şiddete dikkat çekmek için fotoğraf sergisi açtı

Doktorlar sağlıkta şiddete dikkat çekmek için fotoğraf sergisi açtı

Doktorlar sağlıkta şiddete dikkat çekmek için fotoğraf sergisi açtı

Doktorlar sağlıkta şiddete dikkat çekmek için fotoğraf sergisi açtı

Doktorlar sağlıkta şiddete dikkat çekmek için fotoğraf sergisi açtı

Doktorlar sağlıkta şiddete dikkat çekmek için fotoğraf sergisi açtı

Doktorlar sağlıkta şiddete dikkat çekmek için fotoğraf sergisi açtı

Doktorlar sağlıkta şiddete dikkat çekmek için fotoğraf sergisi açtı

Doktorlar sağlıkta şiddete dikkat çekmek için fotoğraf sergisi açtı

Doktorlar sağlıkta şiddete dikkat çekmek için fotoğraf sergisi açtı

Doktorlar sağlıkta şiddete dikkat çekmek için fotoğraf sergisi açtı

Doktorlar sağlıkta şiddete dikkat çekmek için fotoğraf sergisi açtı
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