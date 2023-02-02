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Doktorlar şaştı kaldı! Golf topunu çıkartamayınca soluğu hastanede aldı

02.02.2023 08:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genellikle cinsel deneyler veya bilinçsiz cinsellik nedeniyle vücuda sokulan vücuda sokulan yabancı maddeler sağlığı büyük ölçüde tehlikeye atabiliyor. Avustralya'da bağırsağına tenis topu sıkışan bir vaka hem doktorları hem de görenleri şaşırtıyor.

Doktorlar şaştı kaldı! Golf topunu çıkartamayınca soluğu hastanede aldı

Avustralya'da yaşayan 14 yaşındaki ismi açıklanmayan bir çocuk, tıp dergisinde yayınlanan bir rapora göre anüsünden soktuğu tenis topunun bağırsaklarında sıkışmasına neden oldu. Tenis topunu doğal yollarla çıkartmaya çalışan çocuk bu konuda başarısız olunca doktora başvurdu.

HERHANGİ BİR RAHATSIZLIK DUYMADI

Hastanede yapılan müdahalelerin ardından X-ışınları, 14 yaşındaki çocuğun yuvarlak, beyaz bir yumurta ile deney yaptığını gösteriyor gibi görünse de, aslında kalın bağırsağın rektuma bağlanan son bölümü olan sigmoid kolonuna giden resimde görülen bir golf topuydu. Adı açıklanmayan çocuğun, dışkılayarak golf topunu elden çıkaramayınca paniğe kapıldığı ve annesine durumu bildirildi. Çocuk rapora göre herhangi bir rahatsızlıktan şikayet etmedi.

24 SAAT BOYUNCA BAĞIRSAKLARINDA KALDI

Doktorlar golf topunu çeşitli cihazlarla çıkarmaya çalıştı. Golf topunun "kendiliğinden rektuma gireceğini" umarak iki saatten fazla bir süre sonra "agresif" müdahaleleri bıraktıklarını bildirdiler. Ancak bir röntgen, 24 saat sonra bile hala orada olduğunu gösterdi.

GOLF TOPU MÜSHİL İLE ÇIKARTILDI

Çocuğun ailesinin, doktorların daha fazla fiziksel uzaklaştırma girişiminde bulunmasına sıcak bakmadığı bildirildi, bu nedenle tıp uzmanları bir litre müshil verdiler. Üç saat sonra doktorlar golf topunun "başarılı bir şekilde boşaltıldığını" fark ettiler ve "bağırsak yaralanmasına dair hiçbir kanıt" gözlemlemediler. Bununla birlikte, çocuğa "gelecekte rektumuna başka nesneler sokmamasını" tavsiye ettiler.

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Doktorlar, içinde yabancı cisim bulunan (bağırsak işlevinin engellenmediği durumlarda) müstakbel hastalara, cismin cerrahi müdahale olmadan geçeceği umuduyla müshil verilmesini tavsiye ettiler. Raporun yazarları, "Bir golf topu, mekanik özelliklerinden dolayı kolondan çıkarılmaya çalışıldığında benzersiz teknik zorluklar sunar" diye yazdı. "Bunlar arasında büyük boyutu, küresel şekli, sıkıştırılamazlığı ve emme sızdırmazlığını önleyen çukurların varlığı yer alıyor."

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