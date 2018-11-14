Doktorlar şiddete karşı aikido öğreniyor

Kendisinin şu ana kadar şiddete maruz kalmadığını ancak bu durumun şiddetle karşılaşmayacağı anlamı taşımadığını ifade eden Özgül, şöyle konuştu:

VEYSEL KARA - Gümüşhane'de aralarında bir kadının da bulunduğu 6 hekim, sağlık kuruluşlarında karşılaşılan şiddet olaylarında kendilerini savunmak ve stres atmak amacıyla aikido öğreniyor.

"Gece gündüz önemli vakalarda hastaneye gitmek zorunda kalıyorsunuz. Öyle dönemlerde ya da hasta bakarken başımıza ne geleceğini bilemiyoruz. İster istemez bir saldırı ile karşı karşıya kaldığımızda kendimizi korumamız, savunmamız lazım. Böyle durumlarda en azından kendimizi koruyabilecek, birkaç hamle bilirsek faydalı olacağını düşünüyorum."

- "Kendimizi koruma amaçlı davranıyoruz"

Üroloji uzmanı Ahmet Küçükyangöz ise son dönemlerde sağlıkta şiddet olaylarının arttığını belirterek, bu olaylar karşısında üzgün olduklarını dile getirdi.

"Amacımız kendimizi savunmak, kesinlikle saldırı değil." ifadesini kullanan Küçükyangöz, şöyle devam etti:

"Hasta ve yakınlarının yaşadığı acıyı anlıyoruz ama onların da bu şekilde tavır takınması hastaya yardım etmemize engel oluyor. Kendimizi daha çok koruma amaçlı davranıyoruz. Amacımız insanlara yardım etmek. Biz bu yüzden okuduk ama zaman zaman saldırıya uğrayan arkadaşlarımız oluyor. Başında mermer kırılan arkadaşlarımız oldu. Bu tür saldırılara maruz kalmamak hem de sosyalleşmek için bu sporu yapıyoruz."