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Doktorlar uyardı: Lütfen bu ürünleri vajinanıza sokmayın!

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İLGİNÇ HABERLER  | 16.01.2019 14:37 | Son Güncelleme

Ünlü kozmetik markası Lush'ın piyasaya sürdüğü 'banyo bombası' adını verdiği ve meyve-sebze şekilleriyle tanınan banyo tuzlarına ilişkin doktorlardan bir açıklama geldi.

Doktorlar uyardı: Lütfen bu ürünleri vajinanıza sokmayın!

Doktorlar, kadınları bu ürünleri vajinalarına sokmamaları konusunda uyardı.

Ünlü marka önümüzdeki sevgililer günü için şeftali ve patlıcan şeklinde banyo tuzlarını piyasaya sürdü.

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Ancak uzmanlar bu ürünlerin amacına uygun kullanılacağından pek emin değil.

Zira bazı kullanıcılar, bu ürünleri şimdiden seks oyuncağı olarak kullanmaya başladıklarını sosyal medya hesaplarından ilan etti bile.

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Uzman doktor Vanessa Mackay konuya ilişkin yaptığı açıklamada kozmetik ürünlerinin seks oyuncağı olarak kullanılmasının tehlikelerinden bahsetti.

Mackay 'Bu ürünlerin amacı dışında kullanılması hiç uygun değil. Zira bu ürünler vajinadaki yararlı bakterileri de öldürebilir' dedi. Bu doğal floranın vajinayı koruduğuna dikkat çeken Mackay, bu bakterilerin yok olmasının enfeksiyona neden olabileceğini söyledi.

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