Doktorlar uyardı! Milyonlarca kişinin baş belası olan sistit hastalığından kurtulmak mümkün...

Sistit, mesanenin (idrar yolları) iltihaplanması sonucu oluşan bir hastalıktır. Sistit, idrar yolu enfeksiyonları arasında en çok görülenler listesinin başında yer alır. Araştırmalar sistitin erkeklere oranla kadınlarda 10 kat daha fazla görüldüğünü belirtir. Özellikle aktif cinsel hayatı olanlar, bu durumu daha sık yaşar. Dünya üzerinde bir yılda yedi milyon kez bu hastalık nedeniyle doktora başvurulduğunu da belirtmeden geçmeyelim. Yani siz de sistitten yakınıyorsanız yalnız değilsiniz!

SİSTİTİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

İlerleyen yaşlarda görülen sistit çoğunlukla 30 ve 40’lı yaşlarda başlar. Sistitin belirtileri ise şunlardır:

İdrar yapmada zorluk, ağrı ve yanma hissi

İdrar renginde bulanıklık ve kötü koku

Kasık ve alt karın bölgesinde şiddetli sancı

Baş ağrısı, mide bulantısı

Ani gelen idrara çıkma hissi ve idrar kaçırma

Cinsel ilişki sırasında ağrı

Çok nadir idrardan kan gelme

Eğer siz de yukarıda saydığımız belirtileri gösteriyorsanız korkuya kapılmayın! Bazı kişilerde belirtiler kendiliğinden ortadan kaybolabilir. Ancak şikayetleriniz artmaya başlıyorsa doktora görünmeyi ihmal etmeyin.