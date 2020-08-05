HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Doktorlar uyardı! Milyonlarca kişinin baş belası olan sistit hastalığından kurtulmak mümkün...

Doktorlar uyardı! Milyonlarca kişinin baş belası olan sistit hastalığından kurtulmak mümkün...

SAĞLIK HABERLERİ  | 05.08.2020 15:24 | Son Güncelleme

Sistit, üreme sisteminde meydana gelen ve hemen hemen çoğu insanın ömründe 1 kere bile olsa yaşadığı bir rahatsızlıktır. Kimilerinde ufak belirtilerle ortaya çıkıp kendiliğinden iyileşse de kimileri için bu durum kronik bir hal alabilir. Görülme sıklığı olarak da kadınlar erkeklere nazaran bu hastalıktan daha çok muzdarip olurlar.

Doktorlar uyardı! Milyonlarca kişinin baş belası olan sistit hastalığından kurtulmak mümkün...

Sistit, mesanenin (idrar yolları) iltihaplanması sonucu oluşan bir hastalıktır. Sistit, idrar yolu enfeksiyonları arasında en çok görülenler listesinin başında yer alır. Araştırmalar sistitin erkeklere oranla kadınlarda 10 kat daha fazla görüldüğünü belirtir. Özellikle aktif cinsel hayatı olanlar, bu durumu daha sık yaşar. Dünya üzerinde bir yılda yedi milyon kez bu hastalık nedeniyle doktora başvurulduğunu da belirtmeden geçmeyelim. Yani siz de sistitten yakınıyorsanız yalnız değilsiniz!

SİSTİTİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

İlerleyen yaşlarda görülen sistit çoğunlukla 30 ve 40’lı yaşlarda başlar. Sistitin belirtileri ise şunlardır:

  • İdrar yapmada zorluk, ağrı ve yanma hissi

  • İdrar renginde bulanıklık ve kötü koku

  • Kasık ve alt karın bölgesinde şiddetli sancı

  • Baş ağrısı, mide bulantısı

  • Ani gelen idrara çıkma hissi ve idrar kaçırma

  • Cinsel ilişki sırasında ağrı

  • Çok nadir idrardan kan gelme

Eğer siz de yukarıda saydığımız belirtileri gösteriyorsanız korkuya kapılmayın! Bazı kişilerde belirtiler kendiliğinden ortadan kaybolabilir. Ancak şikayetleriniz artmaya başlıyorsa doktora görünmeyi ihmal etmeyin.

SİSTİT NEDEN KAYNAKLANIR?

Genel olarak kalıtımsal nedenler, alerjik reaksiyon, mesane sinirlerinin zarar görmesine bağlı durumlar sistitin oluşmasına zemin hazırlar. Bununla birlikte uzun süre idrarını tutma, cinsel ilişki sırasında hijyene önem vermeme ve genital bölge temizliğine dikkat etmeme gibi durumlar da sistite neden olabilir.

SİSTİT NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Basit belirtilere sahipseniz aile hekiminizle görüşerek hastalığın tanısı konulabilir ve tedaviye başlanabilir. Ancak belirtilerin sıklığı ve şiddeti artıyorsa alanında uzman bir ürolog ile görüşmek gerek. ilk olarak idrar ve kan tahlili, ardından gerekli olduğunda biyopsi yapılarak kesin teşhis konulur.

Sistit için en çok uygulanan tedavi yöntemi, ilaç tedavisidir. İlaç tedavisinde ağrı kesici, kas gevşetici, antihistaminikler, non-steroid ve anti-inlamatuarlar, tahriş olmuş mesane astarını onarıcı ilaçlar ve antibiyotikler yer alır. İlaç tedavisinde en kısa ve etkili olan 3 günlük ilaç tedavisidir. Ancak uyaralım! Gerekli önlem alınmadığında özellikle ağır seyreden sistit, böreklerde kalıcı hasarlarına hatta böbrek yetmezliğine varan etkiler yaratabilir.

SİSTİTTEN KORUNMA YOLLARI

Bu hastalıktan korunmak için öncelikle günde 2-2,5 litre su tüketmeye ve yaşam alışkanlıklarımızı düzenlemeye özen gösterin. Bunların başında cinsel ilişki sırasında dikkatli olmak, hijyene önem vermek gelir. Genital bölgeyi aşırı nemden korumak için ise pamuklu iç çamaşırı kullanmaya ve günlük çamaşır değiştirmeye özen gösterin. Son olarak sağlıklı beslenme sizi sistitten korumaya yardımcı olacaktır.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Neden akıllı saat kullanmalısınız?Neden akıllı saat kullanmalısınız?
“1 hafta boyunca her sabah limonlu su içtim ve işte sonuçları”“1 hafta boyunca her sabah limonlu su içtim ve işte sonuçları”
Ayasofya'da okunacak cuma hutbesi açıklandı mı?Ayasofya'da okunacak cuma hutbesi açıklandı mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bedelli askerlik ücreti belli oldu! İşte yeni fiyat

Bedelli askerlik ücreti belli oldu! İşte yeni fiyat

Murat Övüç'e Tuğba Ekinci'den destek geldi: Çok üzülüyor ve ağlıyor

Murat Övüç'e Tuğba Ekinci'den destek geldi: Çok üzülüyor ve ağlıyor

'Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim'

'Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim'

Giyim devi iflas etti! Yüzlerce mağazası kapanıyor

Giyim devi iflas etti! Yüzlerce mağazası kapanıyor

Beyrut'ta korkunç patlama: Ölü sayısı 100'ü aştı

Beyrut'ta korkunç patlama: Ölü sayısı 100'ü aştı

Aselsan personelini taşıyan minibüs ile yolcu otobüsü çarpıştı

Aselsan personelini taşıyan minibüs ile yolcu otobüsü çarpıştı

İlginizi Çekebilir

Lens kullananlar dikkat! Bunlara dikkat etmezseniz sonuç kötü olabilir...

Lens kullananlar dikkat! Bunlara dikkat etmezseniz sonuç kötü olabilir...

Uykusuzluk ve yorgunluk çekiyorsanız nedeni bu olabilir

Uykusuzluk ve yorgunluk çekiyorsanız nedeni bu olabilir

Dudak şişmesi : Neden olur, nasıl geçer?

Dudak şişmesi : Neden olur, nasıl geçer?

Hemen Adet Olmak İçin Ne Yapılabilir? İşte En Etkili Yöntemler!

Hemen Adet Olmak İçin Ne Yapılabilir? İşte En Etkili Yöntemler!

Adet Öncesi veya Adet Sonrası Kahverengi Akıntı Neden Olur?

Adet Öncesi veya Adet Sonrası Kahverengi Akıntı Neden Olur?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kimse önemsemiyor ama bu belirtiler demir eksikliğine işaret edebilir! Uzmanlar uyardı...

Kimse önemsemiyor ama bu belirtiler varsa...

Et yemeyi sevenlerin dikkatine! Bu hastalıklara yakalanmamak için...

Bu hastalıklara yakalanmamak için...

İşte Ankara'nın koronavirüs haritası! İlçe ilçe son durum

İlçe ilçe açıklandı! İşte Ankara'nın koronavirüs haritası

“1 hafta boyunca her sabah limonlu su içtim ve işte sonuçları”

“1 hafta boyunca her sabah limonlu su içtim ve işte sonuçları”

İşte pandemi hastanesinin yoğun bakım ünitesi! İlk kez görüntülendi

Pandemi hastanesinin yoğun bakım ünitesi! İlk kez görüntülendi

“Erkeklerin %95’i benim kadar kaldıramaz”

“Erkeklerin %95’i benim kadar kaldıramaz”

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.