Doktorlar uyardı! Milyonlarca kişinin baş belası olan sistit hastalığından kurtulmak mümkün...

Sistit, mesanenin (idrar yolları) iltihaplanması sonucu oluşan bir hastalıktır. Sistit, idrar yolu enfeksiyonları arasında en çok görülenler listesinin başında yer alır. Araştırmalar sistitin erkeklere oranla kadınlarda 10 kat daha fazla görüldüğünü belirtir. Özellikle aktif cinsel hayatı olanlar, bu durumu daha sık yaşar. Dünya üzerinde bir yılda yedi milyon kez bu hastalık nedeniyle doktora başvurulduğunu da belirtmeden geçmeyelim. Yani siz de sistitten yakınıyorsanız yalnız değilsiniz!
SİSTİTİN BELİRTİLERİ NELERDİR?
İlerleyen yaşlarda görülen sistit çoğunlukla 30 ve 40’lı yaşlarda başlar. Sistitin belirtileri ise şunlardır:
İdrar yapmada zorluk, ağrı ve yanma hissi
İdrar renginde bulanıklık ve kötü koku
Kasık ve alt karın bölgesinde şiddetli sancı
Baş ağrısı, mide bulantısı
Ani gelen idrara çıkma hissi ve idrar kaçırma
Cinsel ilişki sırasında ağrı
Eğer siz de yukarıda saydığımız belirtileri gösteriyorsanız korkuya kapılmayın! Bazı kişilerde belirtiler kendiliğinden ortadan kaybolabilir. Ancak şikayetleriniz artmaya başlıyorsa doktora görünmeyi ihmal etmeyin.
SİSTİT NEDEN KAYNAKLANIR?
Genel olarak kalıtımsal nedenler, alerjik reaksiyon, mesane sinirlerinin zarar görmesine bağlı durumlar sistitin oluşmasına zemin hazırlar. Bununla birlikte uzun süre idrarını tutma, cinsel ilişki sırasında hijyene önem vermeme ve genital bölge temizliğine dikkat etmeme gibi durumlar da sistite neden olabilir.
SİSTİT NASIL TEDAVİ EDİLİR?
Basit belirtilere sahipseniz aile hekiminizle görüşerek hastalığın tanısı konulabilir ve tedaviye başlanabilir. Ancak belirtilerin sıklığı ve şiddeti artıyorsa alanında uzman bir ürolog ile görüşmek gerek. ilk olarak idrar ve kan tahlili, ardından gerekli olduğunda biyopsi yapılarak kesin teşhis konulur.
Sistit için en çok uygulanan tedavi yöntemi, ilaç tedavisidir. İlaç tedavisinde ağrı kesici, kas gevşetici, antihistaminikler, non-steroid ve anti-inlamatuarlar, tahriş olmuş mesane astarını onarıcı ilaçlar ve antibiyotikler yer alır. İlaç tedavisinde en kısa ve etkili olan 3 günlük ilaç tedavisidir. Ancak uyaralım! Gerekli önlem alınmadığında özellikle ağır seyreden sistit, böreklerde kalıcı hasarlarına hatta böbrek yetmezliğine varan etkiler yaratabilir.
SİSTİTTEN KORUNMA YOLLARI
Bu hastalıktan korunmak için öncelikle günde 2-2,5 litre su tüketmeye ve yaşam alışkanlıklarımızı düzenlemeye özen gösterin. Bunların başında cinsel ilişki sırasında dikkatli olmak, hijyene önem vermek gelir. Genital bölgeyi aşırı nemden korumak için ise pamuklu iç çamaşırı kullanmaya ve günlük çamaşır değiştirmeye özen gösterin. Son olarak sağlıklı beslenme sizi sistitten korumaya yardımcı olacaktır.
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