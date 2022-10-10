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Doktorlar yıllarca teşhis koyamadı! Bir göğsü durmadan büyüyor, diğeri ise yerinde sayıyor

10.10.2022 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada Becca ismiyle paylaşım yapan bir kadın doktorların durumunu teşhis etme konusunda zorluk yaşadığını ve ergenlik dönemlerinden itibaren sadece bir göğsünün büyüdüğünü anlattı. İlk doktora gittiğinde ergenlik çağına girdiği ve anormal bir durum olmadığı ifade edilse de yıllar içinde kadının göğsünün bir tarafındaki kasların deforme olmasını ifade eden nadir bir hastalığı olduğu ortaya çıktı.

Doktorlar yıllarca teşhis koyamadı! Bir göğsü durmadan büyüyor, diğeri ise yerinde sayıyor

Becca isimli bir kadın vücudundaki değişikliği ilk olarak 13 yaşında ergenliğe girdiğinde fark etti. Göğüslerinden biri büyümesine rağmen diğerinde herhangi bir büyüme söz konusu değildi. Yıllar sonra nadir bir göğüs deforminetesine sahip olduğu ortaya çıkan kadın hikayesini TikTok’tan paylaşmaya karar verdi. Sosyal medyada kendisiyle benzer bir şekilde nadir hastalıklar yaşayan kişilere ilham olmak istediğini ifade eden Becca, doktorların bile doğru teşhisi koyma konusunda zorlandığını açıkladı.

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“BİR SORUN YOK DEDİLER AMA...”

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Vücudundaki değişiklikleri fark ettiğinde doktora gittiğini ifade eden Becca, “Doktoruma gittim ve ‘henüz ergenlik dönemin bitmedi, bu çok normal’ dedi. 16-17 yaşına kadar bekledim ancak herhangi bir farklılık olmadı. İç çamaşırımın içini çorapla dolduruyordum ve diğer insanların anlamaması için sürekli olarak balıkçı yaka giyiyordum” dedi.

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Doktorların durumunun nedeni henüz belirleyemediğini ifade eden Becca, “Ben bu durumu yeni kabul ettim. Artık tıbbi durumumu başkalarıyla paylaşacak ve dekolteli kıyafetler giyecek kadar rahat hissediyorum. Bu, büyük bir göğsünüz, küçük bir göğsünüz veya her ikisinden birine sahip olmanız fark etmeksizin, sizi rahat, kendinden emin ve desteklenmiş hissettirdiği sürece istediğiniz kıyafetleri giyebilmeniz gerektiğini hatırlatıyor” diye konuştu.

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tiktok göğüs
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