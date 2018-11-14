Doktorlara 450 Gün Çalışmama Ceza Teklifine Tepki

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülen Sağlık Yasa Torba Teklifi tartışmalara neden oluyor. Teklifte güvenlik soruşturmasını geçemeyen pratisyen hekimlerin 75 bin TL, uzmanların ise 125 bin TL ödemesi halinde çalışma hakkına sahip olma hakkı verilmesinin düzenlenmesi hem meslek örgütlerinin hem de muhalefet partilerinin tepkisini çekince bu bölüm tekliften çıkarıldı. İstanbul milletvekili Mehmet Doğan Kubat, İzmir milletvekili Alpay Öcalan, Kırıkkale milletvekili Ramazan Can’ın da aralarında bulunduğu bir grup milletvekilinin değişiklik önergesiyle güvenlik soruşturmasını geçemeyen tıp fakültesi mezunu doktorlar 450 gün çalışamayacaklar. Yasa teklifine karşı Salı günü Meclis genel kurulunda sert bir konuşma yapan CHP İstanbul milletvekili Ali Şeker, düzenlemenin yeni haliyle de anti-demokratik niteliğini koruduğunu söyledi. Ali Şeker: “Güvenlik soruşturması ile cezalandırma hukuk devletiyle bağdaşmıyor” Amerika’nın Sesi’ne değerlendirmelerde bulunan CHP İstanbul milletvekili, “ Biliyorsunuz hekimler tıp fakültesini bitirdikten sonra mecburi hizmet yapıyorlar. AKP’liler güvenlik soruşturmasına takılanların 75 bin ve 125 bin TL ödeyerek hekimlik yapmasını sağlayacak düzenlemeden vazgeçti. Ama bu kişilerin 450 gün çalışmasını engellemeyi düşünüyorlar. Bu da cezalandırmaktır. Hukuk devletinde mahkeme kararı olmaksızın güvenlik soruşturmasıyla cezalandırma kabul edilemez. Bu hukuk devletiyle bağdaşmaz. Neymiş Berkin Elvan’ın cenazesine katılmış, filan yasal derneğin düzenlediği protestoya katılmış ya da annesi aşçı olarak 15 Temmuz sonrası kapatılmış bir okulda geçici süreyle çalışmış. Bu nedenlerle engelleme büyük bir haksızlıktır” dedi.

İstanbul Tabip Odası Başkanı Saip: “OHAL döneminde başlatılan güvenlik soruşturmalarına derhal son verilmeli” Sağlık Torba Yasa Teklifi İstanbul’da da İstanbul Tabip Odası ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) tarafından protesto edildi. “Ne Yasak, Ne Haraç! Biz Doktoruz, Doktorluk Yapmak İstiyoruz!” pankartı arkasında toplanan hekimler, “Yaşamak yaşatmak istiyoruz” sloganı atarak yasa teklifine karşı çıktılar. Eylemde konuşan İstanbul Tabip Odası Başkanı Pınar Saip, “Yapılacağı söylenen değişiklikle KHK ile ihraç edilenlerin SGK anlaşmalı özel kurumlarda çalışabileceği, fakat güvenlik soruşturması sebebiyle ataması yapılamayanların 450 gün eve, işsizliğe mahkum edileceğini görüyoruz. Ev hapsi 450 güne indirilmiş durumda ancak bir haraç bedeli belirlenmiş durumda. Pratisyenler 75 bin TL, uzman hekimlerse 125 bin TL ödemeleri halinde çalışma hakkına kavuşacaklar. Bu akıl alır bir durum değil. Hekimlere diplomalarını eğitim gördükleri tıp fakülteleri verir, Sağlık Bakanlığı da onaylar. Hiçbir yargı kararına, hukuki dayanağa sahip olmaksızın yürütülen güvenlik soruşturmalarıyla hekimlerin diplomalarına el konması, çalışmalarının yasaklanmasını kabul etmiyoruz. OHAL döneminde başlatılan güvenlik soruşturmalarına derhal son verilmeli, 5. Madde geri çekilmelidir” dedi.